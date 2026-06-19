De "Se vienen cositas" a "Veneka": el posible setlist de Rawayana en Honduras

Este sábado 20 de junio, el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa recibirá a Rawayana, la banda venezolana que llega al país con su "¿Dónde es el after? world tour" en el punto más alto de su carrera.
Con las entradas completamente agotadas, la expectativa ahora gira en torno al repertorio. Desde que se confirmó la fecha en Honduras, la gran incógnita entre los seguidores de la agrupación liderada por Alberto "Beto" Montenegro ha sido la misma: ¿qué canciones tocarán?
Basándose en los setlists documentados en plataformas especializadas como Setlist.fm y en los registros de sus presentaciones recientes en Bogotá (17 de abril) y Ciudad de México (7 de junio), el repertorio de esta gira oscila entre 30 y 35 canciones en shows de casi tres horas de duración.
En la fecha de Ciudad de México, la banda arrancó de manera inmediata con "Soltero", para continuar con "Bienvenidos a la Tierra", "Naguará", "Me pasa (Piscis)", "La noche que no había Uber", "Reyimiller", "30K" y "911", entre otros temas.
Según los registros compilados por usuarios de Setlist.fm de la fecha de Bogotá, el repertorio también incluyó "Dame un break", "Cimarrón", "Véngase I" y "Véngase II", "Funky fiesta", "Binikini", "Feriado", "Mimir" y"Tonada por ella".
Así como "Si te pica es porque eres tú", "Se presta", "Conga", "Bendito", "Besos ricos", Game Over, High, "Veneka", "Coronando", "Domingo familiar", "Playa pantaleta", "Inglés en Miami" y "Se vienen cositas", entre otros.
Esos son los temas que, con alta probabilidad, sonarán mañana en Tegucigalpa, aunque como en todo espectáculo en vivo, el orden puede variar y la banda acostumbra a sorprender a su audiencia.
En enero de 2026, Rawayana anunció las fechas de su gira internacional para promocionar su más reciente disco "¿Dónde es el after?", un álbum de 23 temas que incluye canciones como "Se vienen cositas" e "Inglés en Miami", y colaboraciones con Elena Rose, Joaquina, Manuel Turizo y Jowell & Randy, entre otros.
La gira arrancó el 17 de abril en Colombia y ha pasado por España y México antes de llegar a Centroamérica.
El tema "Inglés en Miami" llegó al número 1 del listado Latin Rhythm Airplay de Billboard la semana del 11 de mayo de 2026, tras escalar posiciones durante 15 semanas desde su debut el pasado 7 de febrero.
Ese hito histórico marcó el primer liderazgo de la agrupación venezolana en un listado de la prestigiosa revista musical.
Su concierto debut en el país está previsto para comenzar a las 9:00 de la noche, según informó la productora E3 Live.