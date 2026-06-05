¿Conoces a Rawayana? Estas son algunas curiosidades de la banda que llegará a Honduras

Antes de los Grammy, antes de Coachella, antes de los más de 1,500 millones de reproducciones, había cuatro amigos en Caracas que simplemente querían ser músicos. En un principio, el núcleo de lo que hoy se conoce como Rawayana se reunía para interpretar versiones de sus artistas y agrupaciones favoritas. Ese punto de partida —tan ordinario, tan parecido al de miles de bandas que nunca llegan a ningún lado— es quizá el primer dato curioso de una historia que va mucho más allá del éxito.
La banda fue fundada en 2007 en Caracas, Venezuela, y está integrada por Alberto Horacio Rafael "Beto" Montenegro en la voz y la guitarra, Antonio "Tony" Casas en el bajo, Andrés "Fofo" Story en la batería y Alejandro "Abeja" Abeijón en la guitarra. Cuatro nombres, cuatro apodos, una sola propuesta que mezcla reggae, funk, soul, rock y diversos ritmos del Caribe.
Rawayana se describe a sí misma como una banda de Trippy Pop, una etiqueta que se ha vuelto tan suya como su sonido. Pero ese término no lo acuñaron ellos, sino José Luis Pardo, conocido en el medio como "Cheo" y exguitarrista de Los Amigos Invisibles.
El primer baterista de Rawayana fue Rodrigo Michelangeli, quien dejó la banda para centrarse en su carrera cinematográfica y fue sustituido por Andrés Story. Michelangeli, sin embargo, no desapareció del universo Rawayana.
Según Beto Montenegro, aunque la batería del primer disco la tocó Michelangeli, "todavía hace cosas con nosotros" y el grupo estaba escribiendo guiones para proyectos juntos. Un pie en la música, el otro en las pantallas.
El papá del bajista también tocó en la banda: Pocas bandas pueden decir que un padre y un hijo tocaron juntos en su alineación. Rawayana puede. Al comenzar a presentarse en locales de Caracas en 2009, decidieron agregar como percusionista a Toño Casas Sr., padre del bajista Tony Casas. Una curiosidad familiar que quedó grabada en los primeros años de la agrupación.
High se grabó sin guion, con los habitantes reales de una isla: El video de High, la canción que junto al rapero Apache superó los 117 millones de reproducciones en YouTube y abrió las puertas internacionales de la banda, no fue una producción de estudio convencional.
Según Tony Casas, el rodaje fue "uno de los videos más naturales y orgánicos" que han hecho. Tenían un plan de rodaje y las canciones definidas, pero la magia del video la dio la gente que aparece: cuando los habitantes de la isla los vieron rodando, se fueron acercando poco a poco, mostraron curiosidad, y la canción se les terminó grabando en la cabeza hasta que aceptaron participar. El video fue filmado en la Isla de Coche, en el estado venezolano de Nueva Esparta, bajo la dirección de José Corredor.
Un disco que vino acompañado de una instalación de arte: Cuando lanzaron "Cuando los acéfalos predominan" en 2021, Rawayana no se conformó con lanzar música. El álbum llegó acompañado de una instalación de arte colocada en Ciudad de México, disponible también en línea, que mostraba de manera abstracta cómo es la vida en algunos países de América Latina, con largas filas para conseguir alimentos y escasez. La banda reconoció que el colectivo se fundó sin una intención de protesta, pero ese disco fue su declaración más política.
Restricciones en su país: El regreso triunfal a Venezuela en diciembre de 2024 nunca ocurrió. Rawayana suspendió diez presentaciones en Venezuela días después de que el gobernante Nicolás Maduro criticó el contenido de su canción "Veneka", cuya palabra es usada con connotación xenófoba en otros países de la región. La cancelación masiva de fechas llegó poco después de uno de los momentos más grandes en su carrera. Una banda que gana premios internacionales y no puede tocar en su propio país.
La gira actual "¿Dónde es el after? Tour" hará escala en Tegucigalpa el 20 de junio en el Coliseo Nacional de Ingenieros.
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