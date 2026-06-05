¿Conoces a Rawayana? Estas son algunas curiosidades de la banda que llegará a Honduras

Según Tony Casas, el rodaje fue "uno de los videos más naturales y orgánicos" que han hecho. Tenían un plan de rodaje y las canciones definidas, pero la magia del video la dio la gente que aparece: cuando los habitantes de la isla los vieron rodando, se fueron acercando poco a poco, mostraron curiosidad, y la canción se les terminó grabando en la cabeza hasta que aceptaron participar. El video fue filmado en la Isla de Coche, en el estado venezolano de Nueva Esparta, bajo la dirección de José Corredor.