¿Quiénes son los hijos de David y Victoria Beckham? Lo que debes saber sobre los cuatro herederos

El segundo hijo del matrimonio, Romeo James Beckham, nació el 1 de septiembre de 2002, también en Londres. Durante su infancia enfrentó problemas de salud que llevaron a sus padres a mantener una exposición pública limitada. Con el tiempo, su interés por el modelaje lo llevó a protagonizar campañas desde niño y a aparecer en portadas internacionales durante la adolescencia.