¿Quiénes son los hijos de David y Victoria Beckham? Lo que debes saber sobre los cuatro herederos

En medio de versiones cruzadas sobre la vida privada del clan Beckham, el vínculo entre David, Victoria y su hijo mayor ha vuelto a colocar a la familia bajo el escrutinio público. El distanciamiento con Brooklyn abrió una conversación más amplia sobre el presente de sus hijos, cuyas trayectorias personales y profesionales hoy avanzan por caminos distintos.
El matrimonio recibió a su primer hijo, Brooklyn Joseph Beckham, el 4 de marzo de 1999 en Londres. Su infancia estuvo repartida entre el campo inglés, Madrid y Los Ángeles, siguiendo los compromisos profesionales de su padre. Aunque durante años practicó fútbol y formó parte de la academia juvenil del Arsenal FC, pronto optó por explorar otros intereses.
Esa búsqueda lo llevó al modelaje y luego a la fotografía. Participó en portadas internacionales y colaboró en campañas publicitarias, al tiempo que desarrolló una mirada personal detrás de la cámara. A los 18 años publicó su libro What I See, una recopilación visual de escenas cotidianas de su entorno. Más adelante cursó estudios en Nueva York, experiencia que precedió a un giro definitivo hacia la cocina.
En años recientes, Brooklyn enfocó su trabajo en el ámbito gastronómico con un programa digital y el lanzamiento de su propia marca de salsa picante Cloud 23. En el plano personal, contrajo matrimonio con la actriz Nicola Peltz en abril de 2022, relación que ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses.
El segundo hijo del matrimonio, Romeo James Beckham, nació el 1 de septiembre de 2002, también en Londres. Durante su infancia enfrentó problemas de salud que llevaron a sus padres a mantener una exposición pública limitada. Con el tiempo, su interés por el modelaje lo llevó a protagonizar campañas desde niño y a aparecer en portadas internacionales durante la adolescencia.
Paralelamente, exploró el deporte de alto rendimiento. Tras un primer paso por el fútbol juvenil, se inclinó por el tenis y entrenó con figuras profesionales.
A los 19 años retomó el balompié y debutó como jugador profesional con el Fort Lauderdale CF, equipo vinculado al Inter Miami, proyecto deportivo impulsado por su padre.
Cruz David Beckham nació el 20 de febrero de 2005 en Madrid, durante la etapa de David en el Real Madrid. Desde pequeño mostró afinidad por el escenario y la música. A los 11 años lanzó su primer sencillo con fines benéficos, experiencia que marcó el inicio de una formación musical constante.
Con el paso del tiempo, Cruz aprendió distintos instrumentos y comenzó a trabajar en composición y producción.
Ha colaborado con productores reconocidos y, aunque ha participado en proyectos de modelaje, ha reiterado que su prioridad es la música, enfocada en vivencias personales y procesos creativos propios.
La menor de la familia, Harper Seven Beckham, nació el 10 de julio de 2011 en Los Ángeles. Su nombre, de origen inglés, fue elegido por su significado cultural y simbólico. David explicó entonces el valor que tenía para la familia.
A lo largo de su crecimiento, Harper ha mostrado interés por distintas actividades deportivas y artísticas. Ha acompañado a sus padres en eventos públicos y estrenos recientes, siempre bajo una exposición medida que sus padres han procurado mantener.