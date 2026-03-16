Quiénes han faltado a los Oscar en la historia: de Marlon Brando a Sean Penn

La noche del domingo, cuando Kieran Culkin abrió el sobre y anunció a Sean Penn como Mejor actor de reparto por One Battle After Another, el premiado estaba en Kiev.
Fue fotografiado ese mismo día en el centro de la capital ucraniana, y el presidente Zelenski publicó una imagen de ambos reunidos en su despacho.
El presentador tuvo que salir del escenario con la estatuilla en la mano, sin nadie que la recogiera. No es, ni mucho menos, la primera vez que ocurre algo así.
Hayao Miyazaki (2024). El director japonés no viajó a Los Ángeles para recoger su Oscar por "El niño y la garza". Su equipo explicó que la edad y el esfuerzo físico que supondría el desplazamiento intercontinental desaconsejaban el viaje.
Roman Polanski (2003). Ganó el Oscar a la Mejor dirección por El pianista, pero su presencia en territorio estadounidense habría supuesto su detención inmediata. Polanski huyó de Estados Unidos en 1977 tras declararse culpable de abuso sexual a una menor de 13 años y lleva décadas viviendo en Europa como fugitivo de la justicia americana.
Woody Allen. Ha faltado a la ceremonia de forma sistemática a lo largo de toda su carrera, independientemente de si ganaba o no. Su excusa recurrente ha sido siempre la misma compromisos previos con su banda de jazz en un club de Manhattan.
Heath Ledger (2009). Ganó el Oscar póstumo a Mejor actor de reparto por su papel del Joker en "El caballero oscuro". Había fallecido un año antes, en enero de 2008, por una sobredosis accidental de medicamentos. Su familia recogió el premio en su nombre.
Marlon Brando (1973). Uno de los episodios más recordados de la historia de la ceremonia. Brando ganó el Oscar por "El padrino" y envió en su lugar a la activista apache Sacheen Littlefeather para rechazar el premio públicamente en protesta por la representación de los pueblos nativos americanos en el cine de Hollywood. Su intervención, abucheada por parte del público, sigue siendo uno de los momentos más citados de la historia de los Oscar.
Katharine Hepburn. Ganó cuatro Oscar a lo largo de su carrera —más que ninguna otra actriz en la historia de la Academia— y no recogió ninguno en persona. Nunca ofreció una explicación elaborada. simplemente no acudía. Su última victoria, en 1982 por "En el estanque dorado", la recogió su representante.
Elizabeth Taylor (1967). Ganó por "¿Quién teme a Virginia Woolf?" y no estuvo presente en la ceremonia. La versión más extendida apunta a que su entonces marido, Richard Burton, estaba nominado por la misma película y se esperaba que perdiera. Taylor habría optado por quedarse en casa para no exponerle a ese momento. Se divorciaron, dos veces, en los años siguientes.