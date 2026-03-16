Quiénes han faltado a los Oscar en la historia: de Marlon Brando a Sean Penn

Marlon Brando (1973). Uno de los episodios más recordados de la historia de la ceremonia. Brando ganó el Oscar por "El padrino" y envió en su lugar a la activista apache Sacheen Littlefeather para rechazar el premio públicamente en protesta por la representación de los pueblos nativos americanos en el cine de Hollywood. Su intervención, abucheada por parte del público, sigue siendo uno de los momentos más citados de la historia de los Oscar.