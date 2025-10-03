Quiénes forman el cast de Monster: The Ed Gein Story: Ed Gein, sus víctimas y personajes

El impacto de los crímenes de Ed Gein, ocurridos en una pequeña localidad rural de Wisconsin en los años cincuenta, sigue proyectándose sobre la cultura popular más de medio siglo después..
Cineastas como Alfred Hitchcock o Tobe Hooper ya trasladaron su figura al cine, y ahora Netflix recupera el caso con Monster: The Ed Gein Story, tercera temporada de la antología criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan.
El estreno, disponible desde el 3 de octubre, cuenta con Charlie Hunnam en el papel principal y un elenco que combina víctimas, familiares y personajes históricos vinculados a la influencia que el asesino ejerció en el cine y la sociedad de la época.
Charlie Hunnam como Ed Gein. El protagonista de Sons of Anarchy se transforma en el llamado “Carnicero de Plainfield”, cuya vida estuvo marcada por el aislamiento y por la relación con su madre. Para interpretar al personaje, Hunnam modificó su físico y trabajó la voz característica de Gein, considerada una construcción para agradar a su progenitora.
Laurie Metcalf como Augusta GeinLa madre de Ed, interpretada por Laurie Metcalf, ocupa un lugar central en la trama. Su influencia, unida a un rígido entorno religioso, condicionó la personalidad del asesino y se convirtió en un referente directo para la creación del personaje de Norman Bates en Psicosis.
Suzanna Son como Adeline Watkins. En la serie, Adeline Watkins representa a la única relación establecida por Gein fuera del núcleo materno. Interpretada por Suzanna Son, encarna una conexión que funciona como espejo de sus obsesiones.
Tom Hollander como Alfred Hitchcock y Olivia Williams como Alma Reville. La ficción introduce al director británico y a su esposa y colaboradora, Alma Reville, para subrayar cómo los crímenes de Gein influyeron en el desarrollo de Psicosis y en la evolución del cine de suspense.
Vicky Krieps como Ilse Koch. La actriz luxemburguesa da vida a la conocida como “Bestia de Buchenwald”, una figura que aparece en las ensoñaciones de Gein y que representa el vínculo entre sus fantasías y personajes históricos.
Lesley Manville como Bernice Worden. La desaparición de Worden en 1957 llevó a la policía hasta la granja de Gein y permitió descubrir los restos de varias víctimas. La actriz británica encarna a la mujer cuyo caso destapó la magnitud de los crímenes.
Otros nombres del reparto. La producción incluye además a Addison Rae como Evelyn, Joey Pollari como Anthony Perkins, Will Brill como Tobe Hooper, Charlie Hall como el ayudante del sheriff Worden, Tyler Jacob Moore como el jefe de policía de Plainfield, Mimi Kennedy como la doctora Mildred Newman y Robin Weigert como Enid Watkins.
Con este estreno, Netflix consolida su apuesta por convertir sucesos criminales en relatos televisivos que trascienden lo documental. Monster: The Ed Gein Story no solo narra los hechos ocurridos en Wisconsin, sino que explora cómo un caso local se transformó en material narrativo para algunos de los títulos más influyentes del cine de terror del siglo XX.