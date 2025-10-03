Quiénes forman el cast de Monster: The Ed Gein Story: Ed Gein, sus víctimas y personajes

Charlie Hunnam como Ed Gein. El protagonista de Sons of Anarchy se transforma en el llamado “Carnicero de Plainfield”, cuya vida estuvo marcada por el aislamiento y por la relación con su madre. Para interpretar al personaje, Hunnam modificó su físico y trabajó la voz característica de Gein, considerada una construcción para agradar a su progenitora.