¿Rehaciendo su vida? María José Erazo, nuevo romance de Javian Thompson

Vuelve a aparecer el nombre de Javian Thompson, luego de que una bella hondureña publicara en sus redes sociales varias fotografías en las que se muestra acompañada del capitán en un viaje en Roatán. ¿Quién es la joven que aparece junto a él? Aquí te contamos más de ella.
Tras su fallido matrimonio con la hondureña Alejandra Rubio, los caminos de ambos se separaron luego de su última polémica por el arrendamiento de su vivienda, donde dejaron en claro sus planes de divorcio tras una serie de conflictos de pareja.
Y aunque aún no se ha oficializado el documento de divorcio, el capitán Thompson aparentemente ya comenzó a rehacer su vida junto a una bella joven, con quien comparte fotografías amorosas y muy cercanas.
Tras su viaje a Islas de la Bahía, en Roatán, la joven hondureña, de aproximadamente 20 años, compartió una fotografía en la que se le ve muy feliz disfrutando del paisaje, y donde también aparece la figura de Thompson.
En una de las fotos se observa la espalda del capitán, y los usuarios rápidamente comenzaron a comentar que se trataba de él, asegurando que María y él hacen una linda pareja.
En otras fotografías se aprecia la mano de María José Erazo junto a la que podría ser la de Thompson, ya que ambos se muestran en el mismo lugar.
La joven también compartió una foto luciendo un anillo en la mano, lo que desató rumores entre los usuarios sobre el posible inicio de una relación entre ambos.
La salida de ambos se confirma tras filtrarse en los comentarios una foto donde aparecen juntos, en lo que parece ser una habitación. Ambos se siguen en redes sociales.
María José Erazo cuenta con más de 83 mil seguidores en Instagram y más de 28 mil en Tiktok.
Es madre de una pequeña niña, a quien presume con orgullo en sus redes sociales junto a ella.
En TikTok, un usuario comentó: "Qué bueno, Thompson, yo lo sigo en su cuenta; la verdad, cae muy bien", a lo que María José respondió: "Super tranquilo y humilde".
Otros han resaltado la belleza de la joven, comentando que haría buena pareja del capitán, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado su romance.