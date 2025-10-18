¿Quién es Karolina, "influencer" que murió tras dieta basada solo en frutas en Bali?

La "influencer" polaca Karolina Krzyzak, de 27 años, que promovía el veganismo y el frugivorismo, fue hallada muerta recientemente en una habitación en Sumberkima Hill Retreat, en Bali. ¿Murió por desnutrición? Aquí los detalles del caso que ha causado conmoción en redes sociales.
Originaria de Varsovia, y con 27 años, Karolina vivió en el Reino Unido, donde estudió en la Universidad de Leeds, y desde entonces mostró interés por las dietas veganas y frugívoras.
En 2024, decidió mudarse a Bali, un destino muy popular entre los que promueven estilos de vida naturales y alimentación saludable, para seguir su filosofía de vida.
En sus redes sociales, que posteriormente cerró, hacía publicaciones en las que hablaba acerca de los "beneficios" de tener una dieta basada solo en frutas.
Además, defendía el argumento de que "el cuerpo puede sanarse solo, sin intervención médica".
Amigos cercanos de Karolina manifestaron que tras comenzar la dieta, Karolina llegó a pesar solo 22 kilos (48.5 libras) con signos de evidente deterioro en su salud.
De acuerdo con declaraciones de empleados del Sumberkima Hill Retreat, la joven "se veía cada vez más débil, delgada y reacia a recibir ayuda médica", convencida que con su dieta era suficiente.
Medios polacos difundieron que la joven tenía síntomas de desnutrición severa, incluyendo pérdida de masa muscular, uñas quebradizas y cabello debilitado.
La autopsia reveló que la joven de 27 años, sufría osteoporosis avanzada y una deficiencia de albumina (nivel bajo de proteína en la sangre) resultando en desnutrición a largo plazo.
La noticia del fallecimiento de Karolina, ha causado conmoción en redes sociales, especialmente a sus seguidores. De hecho, en redes sociales circula la imagen del antes de su dieta extrema, donde luce saludable.
Por otra parte, ha generado una alarma sobre los peligros de las dietas extremas y la importancia de consultar con profesionales antes de aplicar cambios drásticos en la alimentación.
Expertos señalan que, si bien el consumo de frutas y verduras es beneficioso, los excesos y las dietas restrictivas sin supervisión pueden ser mortales.