¿Quién es la ex candidata de belleza capturada junto a narcos y con droga en Guatemala?

La Policía Nacional de Guatemala capturó a 14 personas de una estructura criminal ligada al narcotráfico en Guatemala. Entré los aprehendidos estaba la ex candidata de belleza, Jennifer Dinora Bachez Bolaños, de 24 años, quien participó como aspirante a la corona de reinado de Escuintla en 2023.
La captura se registró el pasado sábado 11 de octubre en la zona 3 de Escuintla, ciudad de Guatemala.
La joven estaría vinculada desde hace varios años al grupo delictivo, identificado tras una denuncia, indicando que había hombres armados en una vivienda de la zona.
En ese sentido, las autoridades realizaron un operativo antidroga que dio como resultado con la captura de 14 personas y la incautación de 393 paquetes con cocaína, valorados en unos 40 millones de quetzales, según señalaron las autoridades de Guatemala, a través de sus redes oficiales.
Según las autoridades, también fueron incautadas "diez pistolas de diversos calibres, cinco carabinas, tolvas y municiones".
Además de Jennifer Bachez, fueron capturados 13 hombres identificados preliminarmente como: Luis “N” (31), Juan “N” (31), Danilo “N” (38), Raúl “N” (48), José “N” (41), Domingo “N” (50), René “N” (44), Daniel “N” (34), Pedro “N” (43), Edgar “N” (28), Axel “N” (18), Denvis “N” (40) y Francisco “N” (46).
Las autoridades manifestaron que los capturados intentaron huir al percatarse de la presencia policial, y que las investigaciones continuarán, en busca del alcance de esta red.
La noticia ha impactado a la sociedad, ya que no esperaba que la aspirante a la corona del reinado de Escuintla en 2023, y otros certámenes de belleza, estuviera ligada a una red de narcotráfico.
Las autoridades refieren que Jennifer, también conocida como "Jenny", utilizaba sus redes sociales "para fortalecer su imagen pública" y además, presumir un estilo de vida muy lujoso.
En sus redes sociales, la joven, de 24 años, publicaba visitas a restaurantes finos, compras en tiendas de diseñador y viajes al extranjero, principalmente a Colombia.
De momento, las autoridades guatemaltecas siguen indagando para determinar posibles vínculos transnacionales de esta red delictiva. Por su parte, usuarios de redes sociales siguen dejando mensajes en redes sociales, en torno a la captura de la ex reina de belleza.
"Tan bonita, será que las finanzas no le ajustaron". "Qué triste como los jóvenes se meten a eso". "Dinero fácil". "¿Qué habrá que hacer para sacarla de ahí?". "Les gusta el dinero fácil".