Quién es Tilly Norwood, la actriz hecha con IA que inquieta a Hollywood

La aparición de Tilly Norwood, presentada como la primera actriz creada íntegramente mediante inteligencia artificial, ha generado un amplio debate en la industria cinematográfica.
Su creadora, la guionista y actriz neerlandesa Eline Van der Velden, asegura que el personaje no pretende sustituir a intérpretes humanos, sino abrir nuevas posibilidades creativas en el ámbito audiovisual.
Norwood ha sido desarrollada a través de la compañía Xicoia, un estudio de talentos digitales fundado por Van der Velden como derivación de Particle6, especializada en producción con IA. La actriz virtual cuenta con perfiles en redes sociales y una identidad ficticia con biografía y personalidad definidas.
En septiembre, durante el Zurich Summit, Van der Velden reveló que agencias de representación ya habían mostrado interés en incluir a Norwood en sus carteras, lo que intensificó la polémica.
En declaraciones a Broadcast International, la creadora señaló que la intención es que el personaje pueda situarse en la industria con la misma proyección que figuras como Scarlett Johansson o Natalie Portman, al tiempo que reconoció que las dificultades económicas del sector audiovisual impulsan el interés por la inteligencia artificial.
El anuncio provocó un rechazo inmediato en parte de Hollywood. El director Luca Guadagnino escribió en redes sociales que este avance representa “el fin de la industria tal y como la conocemos”. La actriz Emily Blunt, en una entrevista con Variety, calificó el fenómeno de “aterrador” y pidió a las agencias que no respalden esta práctica: “No nos quiten la conexión humana”, afirmó.
Otros intérpretes como Melissa Barrera, Mara Wilson o Whoopi Goldberg también expresaron su preocupación por el posible impacto en la profesión. Goldberg, en el programa The View, apuntó que las figuras generadas por IA disponen de “una ventaja poco equitativa” frente a los actores reales, aunque matizó que el público aún distingue los matices de la interpretación humana.
Van der Velden ha respondido a las críticas defendiendo la naturaleza artística del proyecto.
En un comunicado publicado en las cuentas de Norwood, afirmó que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta creativa, comparable a la animación o al uso del CGI, y no como un sustituto de la interpretación tradicional. “Cada forma de arte tiene su espacio y su valor. Confío en que podamos acoger la IA como parte de una familia artística más amplia”, declaró. A su juicio, Norwood abre nuevas vías narrativas y contribuye a diversificar las formas de expresión cultural.