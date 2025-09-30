Quién es Tilly Norwood, la actriz hecha con IA que inquieta a Hollywood

En un comunicado publicado en las cuentas de Norwood, afirmó que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta creativa, comparable a la animación o al uso del CGI, y no como un sustituto de la interpretación tradicional. “Cada forma de arte tiene su espacio y su valor. Confío en que podamos acoger la IA como parte de una familia artística más amplia”, declaró. A su juicio, Norwood abre nuevas vías narrativas y contribuye a diversificar las formas de expresión cultural.