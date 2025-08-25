  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?

La salida de la hermosa mexicana sorprendió a sus seguidores, pues desde el inicio del reality se consolidó como una de las favoritas de La Casa de los Famosos

  • 25 de agosto de 2025 a las 09:55
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
1 de 12

En la cuarta semana del reality La Casa de los Famosos México, temporada 3, quedó eliminada la hermosa Priscila Valverde, convirtiéndose en la cuarta eliminada del programa. ¿Quién es?, y ¿A qué se dedica?

 Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
2 de 12

Prisicila es una reconocida influencer, creadora de contenidos y una exreina de belleza de México.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
3 de 12

En redes sociales es conocida por compartir su estilo de vida, moda y entretenimiento.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
4 de 12

Prisicila es originaria de Acapulco, Guerrero. Se ha abierto paso desde muy joven el mundo del modelaje.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
5 de 12

La belleza y estatura de Priscila han logrado destacarla en la industria de los certámenes de belleza como el Top Model of the World 2020, donde ganó el segundo lugar, también representó a su estado Guerrero en Miss Universo México 2024.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
6 de 12

Antes de dedicarse al modelaje por completo, Priscila estudió Comunicación, lo que le permitió desarrollarse, de manera personal, en redes sociales y aprovechar las estrategias y branding personal.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
7 de 12

Priscila es la primera reina de belleza que ingresa al reality de La Casa de los Famosos.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
8 de 12

Priscila ha consolidado su carrera como modelo, por lo que es la duela de la agencia de modelaje "Sono model management".

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
9 de 12

A su salida de La Casa de los Famosos, la modelo lamentó no poder despedirse de sus excompañeros tras la gala de eliminación.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
10 de 12

Además, mencionó que estaba contenta de "regresar a la normalidad" tras haber sido eliminada, de igual forma aseguró no pensaba que iba a durar tanto en el show.

 Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
11 de 12

“Me siento muy contenta, yo pensé que iba a durar menos, para mí llegar a la semana cuatro es algo irreal, en sí estar en este proyecto es algo irreal. Me siento muy contenta, muy agradecida, muy plena”, confesó a su salida.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?
12 de 12

Cabe mencionar que la salida de Priscila Valverde sorprendió a muchos de sus seguidores, pues no esperaban su salida al considerarla una de las favoritas de la competencia.

Foto: Instagram/@priscilavalverde_
Cargar más fotos