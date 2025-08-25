¿Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 3?

En la cuarta semana del reality La Casa de los Famosos México, temporada 3, quedó eliminada la hermosa Priscila Valverde, convirtiéndose en la cuarta eliminada del programa. ¿Quién es?, y ¿A qué se dedica?
Prisicila es una reconocida influencer, creadora de contenidos y una exreina de belleza de México.
En redes sociales es conocida por compartir su estilo de vida, moda y entretenimiento.
Prisicila es originaria de Acapulco, Guerrero. Se ha abierto paso desde muy joven el mundo del modelaje.
La belleza y estatura de Priscila han logrado destacarla en la industria de los certámenes de belleza como el Top Model of the World 2020, donde ganó el segundo lugar, también representó a su estado Guerrero en Miss Universo México 2024.
Antes de dedicarse al modelaje por completo, Priscila estudió Comunicación, lo que le permitió desarrollarse, de manera personal, en redes sociales y aprovechar las estrategias y branding personal.
Priscila es la primera reina de belleza que ingresa al reality de La Casa de los Famosos.
Priscila ha consolidado su carrera como modelo, por lo que es la duela de la agencia de modelaje "Sono model management".
A su salida de La Casa de los Famosos, la modelo lamentó no poder despedirse de sus excompañeros tras la gala de eliminación.
Además, mencionó que estaba contenta de "regresar a la normalidad" tras haber sido eliminada, de igual forma aseguró no pensaba que iba a durar tanto en el show.
“Me siento muy contenta, yo pensé que iba a durar menos, para mí llegar a la semana cuatro es algo irreal, en sí estar en este proyecto es algo irreal. Me siento muy contenta, muy agradecida, muy plena”, confesó a su salida.
Cabe mencionar que la salida de Priscila Valverde sorprendió a muchos de sus seguidores, pues no esperaban su salida al considerarla una de las favoritas de la competencia.