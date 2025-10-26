¿Quién es Isabella Arévalo, la hondureña que compite para viajar al espacio?

Isabella Arévalo, más conocida en redes sociales como "Viaja con Isabella", se propuso marcar un hito en la historia de los hondureños: ser la primera en conocer el espacio.
La agencia internacional SERAS Space lanzó una convocatoria global para seleccionar a seis personas que viajarán al espacio, y Arévalo no dudó en competir por un asiento.
La competencia cuenta con más de 35,000 participantes luchando contra viento y marea para garantizar su puesto en el viaje. Arévalo, por su parte, ya ocupa el lugar 29.
Conocer otros territorios es una pasión que fluye en Arévalo desde muy pequeña. Todo inició a través de la lectura.
"Comencé a viajar desde pequeña a través de los libros. Recuerdo que el primero que me hizo sentir en otra ciudad fue Retrato en sepia, de Isabel Allende", relató la hondureña.
Agregó: "Mi hermana era la que me compartía la mayor parte de los libros y luego los discutíamos. Era nuestra manera de viajar juntas. En sus últimos años, cuando ella ya no tenía fuerza para leer, yo se los contaba".
Aunque la pasión por viajar ya había florecido en Arévalo, la historia comenzó a escribirse en enero de 2014 con la última llamada de su hermana.
"No te detengas, no lo hagas por nadie, ni por mis papás, ni por mí, ni cuando sientas que es por miedo. Conoce todos los lugares que nunca pude conocer y disfruta mucho de la vida, solo no te detengas", narró.
Después de eso, su vida nunca volvió a ser la misma. Solo en ese año la hondureña, quien además es cofundadora de Vegetarianos en Honduras, logró viajar y conocer la cultura de 11 países de Asia.
Ha recorrido el sudeste asiático y cuenta los matices de sus viajes: "Vi las consecuencias de la guerra en Vietnam, conocí el templo más antiguo del mundo en Camboya".
En su lista de viajes, Arévalo ya marcó territorios como Tailandia, Malasia, las selvas de Borneo, Bali, Australia y Sídney.
"También conocí lugares que leímos en Memorias de una geisha. Puedo jurar que cuando llegamos a la cima del templo Fushimi Inari, donde está la escena más famosa del libro, ella me regaló uno de los mejores atardeceres que he visto", afirmó.
Los viajes nunca pararon para Arévalo; entre más países conocía, más crecían las ganas de darle la vuelta al mundo y conocer todo lo que tenía para ofrecerle.
El destino la apoyó en su pasión, ya que se ganó un boleto para ir a Hong Kong con dos amigos. Fue a Taiwán y luego regresó a Honduras.
La historia no se detiene ahí: Arévalo siguió viajando sin límites por todo el mundo, y ahora su siguiente destino espera que sea el espacio.
Para que Arévalo pueda seguir avanzando en la clasificación, tiene que conseguir la mayor cantidad de interacciones en sus redes sociales. Su perfil es "Viaja con Isabella", donde los hondureños pueden ir a darle todo su apoyo.