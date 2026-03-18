¿Quién es Flor Vigna? La rival argentina de Alana Flores que llega a Supernova

El anuncio del combate entre Alana Flores y Flor Vigna en Supernova no solo elevó la expectativa por la pelea, sino que también puso bajo el reflector a una figura que, fuera de Argentina, muchos apenas comienzan a descubrir.
Flor Vigna —Florencia Giannina Vigna— es una artista multifacética que saltó a la fama en el reality "Combate" y consolidó su popularidad en "Bailando por un sueño", donde se coronó campeona en más de una ocasión. Desde entonces, ha construido una carrera que abarca la actuación, la música y el entretenimiento.
Sin embargo, su incursión en el boxeo de exhibición es lo que hoy la coloca en el centro de la conversación. Por un lado, en 2025 estuvo presente en La Velada del Año, en España, brindándole su completo apoyo a su colega argentino Thomás Mazza.
Y lo más importante: Vigna llega a este combate como campeona invicta en Argentina dentro de este formato, con dos cinturones en peleas entre celebridades, lo que la posiciona como una competidora experimentada en este tipo de eventos.
Del otro lado está Alana Flores, quien también presume un récord impecable, con cuatro victorias sin derrota, consolidándose como una de las figuras más dominantes del circuito influencer.
Este choque de invictas es, precisamente, lo que ha elevado el interés: muchos consideran que Vigna podría ser, finalmente, una rival a la altura.
Pero más allá del récord, hay otro factor que ha encendido el debate: la diferencia física entre ambas.
Mientras Alana Flores mide aproximadamente 1.56 metros, Flor Vigna alcanza cerca de 1.68 metros, una ventaja notable en alcance.
A esto se suma un dato que no ha pasado desapercibido: la argentina pesaría alrededor de 10 kilos más que su oponente, lo que ha generado controversia en redes y entre seguidores del evento.
Estas diferencias han abierto la conversación sobre las condiciones del combate, alimentando aún más la rivalidad incluso antes de que suene la campana.
En ese contexto, el enfrentamiento no solo representa un duelo entre dos figuras populares, sino también un choque de trayectorias: la creadora digital que ha dominado el ring influencer frente a una celebridad televisiva que ya sabe lo que es ganar —y defender— títulos en este formato.
Con la tensión en aumento tras su primer cara a cara y un historial invicto en juego, la pelea entre Flor Vigna y Alana Flores promete ser mucho más que un espectáculo: podría marcar un antes y un después en el circuito de boxeo entre famosos.
Cabe recordar que la argentina Flor Vigna fue anunciada oficialmente como la nueva rival de Alana Flores en el evento Supernova Génesis 2026, tras la salida de la actriz Samadhi Zendejas del combate.
La pelea será el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Además, el evento Supernova Génesis 2026 se transmitirá vía streaming a través de Netflix.