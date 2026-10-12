¿Quién es Brittany Boltinhouse, la modelo que representó a Honduras en Miss Global 2026?

Brittany Boltinhouse es una modelo y empresaria de 27 años que ha ganado notoriedad tras representar a Honduras en Miss Global 2026, celebrado en Tailandia, donde logró posicionarse entre las 25 semifinalistas del certamen.
La hondureña destacó en la competencia internacional al llevar el nombre de Honduras hasta el Top 25. ¿Qué logros obtuvo y qué se sabe de su trayectoria?
Durante el concurso, Boltinhouse recibió el reconocimiento “Ratchaburi Glam Icon”, con el que destacó por sus presentaciones y los trajes típicos inspirados en sus raíces y en la cultura hondureña.
La modelo reside en Estados Unidos y es hija de padre hondureño y madre mexicana, una herencia cultural que forma parte de su historia personal.
Además de su carrera en el modelaje, Brittany Boltinhouse es empresaria y cuenta con una compañía en Estados Unidos vinculada a la industria del césped y los revestimientos para pisos.
Su trayectoria también estuvo marcada por una controversia. ¿Por qué le quitaron su título como Miss North Carolina USA 2026?
Boltinhouse fue destituida de su título como Miss North Carolina USA 2026, tras señalamientos relacionados con presuntas publicaciones de contenido racista en redes sociales. Para precisar las circunstancias de su destitución, es necesario contrastar la información con los comunicados oficiales correspondientes.
Antes de esta controversia, Boltinhouse había hecho historia al convertirse, en la primera mujer casada y de ascendencia hondureña en obtener la corona de Miss North Carolina USA.
En Miss Global 2026, la representante hondureña compitió con candidatas de diferentes países y regiones del mundo, y consiguió un lugar entre las 25 semifinalistas del certamen.
Aunque Boltinhouse sobresalió durante la competencia, la corona fue para Saffron Maya Snook, representante de Tailandia, quien se alzó con el título de Miss Global 2026.