¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?

Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, volvió a viralizarse en redes sociales por su atractivo físico.
Fátima Bosch publicó este viernes 26 de diciembre una serie de fotografías en compañía de su hermano Bernardo, lo que rápidamente captó la atención de los usuarios.
La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Mientras algunos internautas felicitaron a Bernardo, otros elogiaron abiertamente su apariencia física.
“La cuñada de México”, “el novio de México”, “mi novio” y “qué hermoso” figuran entre los comentarios más destacados en la publicación.
Bernardo Bosch es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Iberoamericana, y cuenta con especializaciones en Ingeniería Petrolera.
Desde 1998 trabaja en Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal en la que ha ocupado diversos cargos de relevancia.
Entre sus funciones ha sido gerente de áreas clave como Control de Gestión, Responsabilidad y Desarrollo Social, así como Relaciones Públicas.
Además, llegó a desempeñarse como asesor del director general de Pemex.
En octubre de 2025 fue nombrado subdirector de Seguridad, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex, uno de los puestos de mayor jerarquía dentro de la empresa estatal.
La apariencia física del joven ha generado revuelo no solo en México, sino también en otros países, donde usuarios continúan comentando la publicación.
Los hermanos Bosch se muestran muy unidos en las redes sociales.