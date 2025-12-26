  1. Inicio
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?

Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch, volvió a viralizarse tras aparecer en fotos junto a la Miss Universo 2025, desatando elogios y comentarios en redes sociales

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 12:59
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
1 de 12

Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, volvió a viralizarse en redes sociales por su gran atractivo físico.

Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
2 de 12

Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, volvió a viralizarse en redes sociales por su atractivo físico.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
3 de 12

Fátima Bosch publicó este viernes 26 de diciembre una serie de fotografías en compañía de su hermano Bernardo, lo que rápidamente captó la atención de los usuarios.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
4 de 12

La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Mientras algunos internautas felicitaron a Bernardo, otros elogiaron abiertamente su apariencia física.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
5 de 12

“La cuñada de México”, “el novio de México”, “mi novio” y “qué hermoso” figuran entre los comentarios más destacados en la publicación.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
6 de 12

Bernardo Bosch es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Iberoamericana, y cuenta con especializaciones en Ingeniería Petrolera.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
7 de 12

Desde 1998 trabaja en Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal en la que ha ocupado diversos cargos de relevancia.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
8 de 12

Entre sus funciones ha sido gerente de áreas clave como Control de Gestión, Responsabilidad y Desarrollo Social, así como Relaciones Públicas.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
9 de 12

Además, llegó a desempeñarse como asesor del director general de Pemex.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
10 de 12

En octubre de 2025 fue nombrado subdirector de Seguridad, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex, uno de los puestos de mayor jerarquía dentro de la empresa estatal.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
11 de 12

La apariencia física del joven ha generado revuelo no solo en México, sino también en otros países, donde usuarios continúan comentando la publicación.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es el hermano de Fátima Bosch al que califican como el nuevo “novio de México”?
12 de 12

Los hermanos Bosch se muestran muy unidos en las redes sociales.

Foto: Redes sociales
