¿Quién es Aldo de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México?

Aldo de Nigris se volvió tendencia en redes sociales luego de convertirse en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Por qué se retiró del fútbol a los 19 años?
Aldo Tamez de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Creció en el seno de una familia mediática.
Es sobrino de Poncho de Nigris, quien alcanzó la fama como conductor y figura de televisión, además sus tíos son Antonio "Tano" y Aldo de Nigris, quienes hicieron historia en el fútbol mexicano.
Cuando era un niño demostró su interés por el fútbol, por lo que se incorporó a las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey, donde demostró su talento. Pasó por la Sub-18 y la Sub 20 de la "Pandilla", hasta llegar a la segunda división.
Sin embargo, cuando tenía 19 años se retiró del fútbol, sin debutar en la Liga MX, luego que los Rayados eliminaran a sus equipos de segunda división, por lo que quedó fuera de la institución.
Aunque aldo tuvo opciones de seguir jugando en México, Costa Rica o Estados Unidos, De Nigris optó pos continuar con sus estudios luego de ganarse una beca en el Tec de Monterrey.
Tras dejar el fútbol, optó por convertirse en un creador de contenido, abrió su canal de YouTube al que llamó "Más allá del fierro" donde entrevistó a personalidades con un estilo irreverente.
La Casa de los Famosos no es el único reality donde ha participado, también formó parte de "Guerrero" de Televisa, y en "Exatlón Estados Unidos" con la cadena Telemundo.
Actualmente, Aldo está dedicado a crear contenido sobre su vida fitnnes y el deporte.
Actualmente, cuenta con un podcast llamado "Más allá del fierro". Planea hacer otro junto a Abelito, el tercer lugar de La Casa de los Famosos.
Su carisma, autenticidad y manejo estratégico en La Casa de los Famosos lo llevaron a coronarse como el ganador del reality, y llevarse el premio de 4 millones de pesos mexicanos.
Aunque su apellido está vinculado al mundo del fútbol y espectáculo, Aldo demostró que se puede abrir camino por su cuenta y construir su propia trayectoria.