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¿Quién era Chuck Norris? El actor que compartió pantalla con Bruce Lee

El actor estadounidense, Chuck Norris, falleció a los 86 años, dejando un legado en el cine de acción y una de las peleas más icónicas junto a Bruce Lee

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 09:07
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El actor y experto en artes marciales Chuck Norris falleció la mañana de este viernes 20 de marzo, apenas diez días después de haber cumplido 86 años, según se informó tras su hospitalización la noche anterior en Hawái. Conozca quién era y su trayectoria.

Foto: Cortesía
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Carlos Ray Norris, su nombre real, fue una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y las artes marciales a nivel mundial, reconocido tanto por su disciplina en el combate como por su presencia en la pantalla grande y la televisión.

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Nacido el 10 de marzo de 1940, Norris estuvo casado con Gena O’Kelley y era padre de cinco hijos, manteniendo una vida familiar paralela a su exitosa carrera artística y deportiva.

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Su formación comenzó en la North Torrance High School y, tras graduarse, se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1958, donde sirvió como policía militar y fue destinado a Corea del Sur.

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Fue precisamente durante su servicio militar que inició su camino en las artes marciales, disciplina en la que alcanzó cinturones negros en múltiples especialidades como taekwondo, karate, judo y jiu-jitsu brasileño.

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Gracias a sus habilidades físicas y dominio en combate, Norris llamó la atención de la industria cinematográfica, abriéndose paso en películas de acción con fuerte influencia de las artes marciales.

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Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue su participación junto a Bruce Lee en la película Way of the Dragon, donde protagonizaron una de las peleas más recordadas en la historia del cine.

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A lo largo de su trayectoria participó en producciones como The Delta Force, Walker, Texas Ranger, A Force of One, The Octagon, Missing in Action y Code of Silence, consolidándose como un referente del género. Su último proyecto fue Agent Recon.

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Además de su carrera en la actuación, Norris también incursionó en la escritura con libros autobiográficos y de opinión como Against All Odds y Black Belt Patriotism.

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La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones en todo el mundo, recordando su legado como uno de los máximos exponentes de las artes marciales en el cine y su inolvidable enfrentamiento en pantalla con Bruce Lee.

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