¿Qué fue de Chyno & Nacho, el dúo venezolano, intérprete de "Niña bonita"?

El dúo Chyno Miranda y Nacho se preparan para una nueva etapa en sus carreras, que incluye volver a su país y el lanzamiento de su nuevo disco "Radio Venezuela", ya disponible en plataformas de streaming.
El dúo de música urbana que se presentó por última vez en 2016 en Tegucigalpa, libraron una dura batalla contra el Covid-19 en 2020 y las secuelas que derivaron en neuropatía periférica y encefalitis que le provocaron parálisis temporal y fuertes dolores.
“Este regreso no es sólo para volver a cantar, es para volver a sentir, a disfrutar cada momento, estoy agradecido, con más claridad y con muchas ganas de seguir adelante”, indica Chyno en entrevista que replica el diario mexicano El Universal.
El dúo era el único representante venezolano dentro de una escena urbana en liderada por artistas como Daddy Yankee o Don Omar y que comenzaba a dominar las listas con canciones suyas como “Niña Bonita” o “Andas en mi cabeza”.
“Dios es experto en transformar situaciones adversas en situaciones positivas, esto es un renacer para nosotros”. “Queremos rendir honor a nuestras raíces, ser sinceros con nuestro arte, sin miedo”, dijo Nacho.
“Cuando llegábamos a grandes escenarios nos sentíamos como que éramos los únicos venezolanos entre muchos mexicanos, colombianos, puertorriqueños. Ahora vamos remando todos hacia el mismo sitio”.
El dúo se separó en 2017 y, aunque volvieron a juntarse en 2020, sin embargo desaparecieron de la escena musical a causa de los problemas que enfrentaron a causa del Covid-19.
El nuevo disco es una manera de honrar sus raíces. "Es un disco muy internacional. Es para todos los oídos para que disfruten de la música hecha en español. Estoy muy contento con todo lo que está pasando en Venezuela en estos momentos".
"Nosotros hicimos 14 canciones y confiamos en que esas 14 canciones no las va a desaparecer el tiempo. Son canciones que se tienen que convertir en clásicos por la sustancia que tienen, por la complejidad que tienen", dijo Nacho en una entrevistas en LOS40 Urban.
"Somos dos personas completamente nuevas. Eso es lo que hace la experiencia. A veces uno siente que los golpes de la vida son para deteriorarte, pero no: los golpes de la vida son para moldearte y para hacer de ti una mejor persona", dijo Nacho.