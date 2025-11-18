¿Qué dice el informe forense sobre la muerte de Selena Quintanilla?

A más de 30 años de la muerte de la cantante Selena Quintanilla, su vida y su muerte siguen causando conmoción entre sus fanáticos que aún mantienen su recuerdo. Este sentimiento aumenta con el estreno del documental de Netflix: Selena y Los Dinos.
Selena, conocida como la "Reina del TexMex" fue asesinada por su amiga Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 cuando tenía solo 23 años tras una discusión en la habitación de un motel.
Selena sufrió un letal disparo con un revólver Taurus Modelo 85 calibre .38. La cantante logró decir en sus últimas palabras "Yolanda... 158". La artista fue trasladada a un hospital, pero murió poco tiempo después.
Selena fue declarada muerta a la 1:05 pm, hora local. Tres horas después de su deceso se realizó una autopsia de urgencia por el interés del público en conocer los detalles de su fallecimiento.
Según una publicación de Us Weekly, quien obtuvo el informe original de 1995, Selena murió a causa de una herida de bala en la parte inferior del hombro derecho.
La autopsia determinó que la muerte de Selena fue un homicidio y se confirmó que el deceso fue una "exanguinación interna y externa debido a una herida de bala perforante" en el pecho.
“En mi opinión, Selena Quintanilla Pérez, una mujer de 23 años, falleció como consecuencia de una hemorragia interna y externa exanguinante, es decir, un sangrado masivo, debido a una herida de bala perforante en el tórax (pecho)”, mencionó el forense Lloyd White.
Según el informe forense, la bala entró por la espalda de Selena. La bala se rastreó desde las costillas hasta el “lóbulo pulmonar superior”, antes de perforar “la pared torácica”. Se detectó un orificio de salida en la “parte superior derecha del tórax anterior”.
El forense determinó que la trayectoria de la bala lesionó gravemente la arteria subclavia de Selena, lo que contribuyó a su muerte.
Además, el forense observó que “había sangre sobre muchas áreas de la ropa” que Selena vestía al momento de su fallecimiento.
Selena, que era una gran estrella en ascenso, fue velada por su familia en un féretro abierto en Corpus Christi, su lugar de origen, para que sus miles de admiradores pudieran rendirle tributo y darle el último adiós.
El documental de Selena y Los Dinos se estrenó el 17 de noviembre en la plataforma de streaming en Netflix donde se centra en su familia y el ascenso de la banda que la llevó al estrellato. Además, se habla sobre su muerte.