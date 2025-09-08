Preocupación por Britney Spears: su mansión desordenada y con excremento de perro genera alarma

El mes pasado, Spears compartió varios videos desde su residencia en Thousand Oaks (California) donde aparecía bailando y cantando, acompañada por un ambiente desordenado y con supuestos restos de suciedad en el suelo. En las grabaciones interpretaba fragmentos de “Unfaithful” de Rihanna y “Kiss” de Prince, mientras hablaba con acento británico y vestía ropa de casa.