Preocupación por Britney Spears: su mansión desordenada y con excremento de perro genera alarma

Amigos y familiares de Britney Spears han expresado inquietud por la situación que atraviesa la artista, quien, según diversas fuentes citadas por Daily Mail, estaría residiendo en una mansión en condiciones poco saludables.
De acuerdo con dichas versiones, la cantante no estaría prestando atención al orden ni a la limpieza de su vivienda, donde convive con varios perros.
“Está teniendo un episodio en este momento, y vamos a ver cómo lo enfrenta, como lo ha hecho en otras ocasiones”, aseguró una persona cercana a la intérprete.
Otros miembros de su familia añadieron que la ganadora de un Grammy “no se encuentra bien en absoluto” y que existe una “preocupación real por su futuro”.
La descripción de su día a día apunta a que Spears no estaría contando con asistencia doméstica regular ni estaría asumiendo las tareas básicas de organización en el hogar.
Estas informaciones se producen tras una serie de publicaciones en redes sociales que levantaron alarma entre sus seguidores.
El mes pasado, Spears compartió varios videos desde su residencia en Thousand Oaks (California) donde aparecía bailando y cantando, acompañada por un ambiente desordenado y con supuestos restos de suciedad en el suelo. En las grabaciones interpretaba fragmentos de “Unfaithful” de Rihanna y “Kiss” de Prince, mientras hablaba con acento británico y vestía ropa de casa.
“Probando iluminación y limpiando mi casa como nunca”, escribió la cantante en una de las publicaciones, hoy sin posibilidad de recibir comentarios.
Aun así, muchos usuarios en X (antes Twitter) reaccionaron expresando inquietud por el bienestar de la artista y por la seguridad de sus mascotas.
Desde el final de la tutela legal en noviembre de 2021, Spears, de 43 años, ha incrementado notablemente su actividad en redes sociales.
En los últimos años ha compartido contenidos que van desde bailes hasta imágenes sin ropa o coreografías con cuchillos, lo que ha generado un debate recurrente sobre su salud mental y su nivel de autonomía.