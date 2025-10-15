  1. Inicio
"Ya casi te llego": Piloto colombiano responde a Alejandra Rubio, ¿viajará por ella a Honduras?

Tras su separación de su expareja, Javian Thompson, Alejandra Rubio captó la atención de un piloto colombiano gracias a un comentario en su video en redes sociales

  • 15 de octubre de 2025 a las 14:46
Ya casi te llego: Piloto colombiano responde a Alejandra Rubio, ¿viajará por ella a Honduras?
1 de 10

Vuelve Alejandra Rubio a causar rumores en redes sociales, luego de que comentara el video de un piloto y creador de contenido colombiano, quien respondió de manera coqueta a su invitación. ¿Qué le dijo ella?

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Tras más de cinco meses separada de su expareja, el capitán Javian Thompson, la hondureña Alejandra Rubio lanzó el anzuelo a un piloto colombiano, quien rápidamente le respondió a su comentario en redes.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

El piloto, identificado en redes sociales como Juan Pblox, publicó un clip en TikTok donde, mientras bailaba una canción punta del grupo Kazzabe, lanzó una indirecta a las hondureñas.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

"En 15 días voy directamente a Honduras a buscar a mi futura novia", se lee en la publicación del colombiano.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Rápidamente, las catrachas comenzaron a dejar sus comentarios, pero solo uno de ellos fue respondido por él: el de Alejandra Rubio.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

"Aquí te espero", comentó Rubio, a lo que el piloto respondió: "Ya casi llego".

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Las chicas comenzaron a responder en forma de broma: "No comenten, ya ganó Alejandra", "Ahí está Alejandra Rubio", "Ay mijito, aquí no sale con novia, sale con mujer".

 Foto: Redes sociales
8 de 10

El video también provocó halagos hacia el joven piloto, a quien muchos calificaron como “elegante y atractivo”.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

En un segundo video, el colombiano escribió: "Este año me voy a disfrazar de baleada para que una hondureña me pruebe", donde internautas comentaron: "Shhh, amigas, es de Ale", "Ando buscando el comentario de Alejandra", "Si ella no te elige, yo sí".

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre una posible salida, por lo que los usuarios están a la expectativa de su llegada al país.

 Foto: Redes sociales
