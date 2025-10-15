"Ya casi te llego": Piloto colombiano responde a Alejandra Rubio, ¿viajará por ella a Honduras?

Vuelve Alejandra Rubio a causar rumores en redes sociales, luego de que comentara el video de un piloto y creador de contenido colombiano, quien respondió de manera coqueta a su invitación. ¿Qué le dijo ella?
Tras más de cinco meses separada de su expareja, el capitán Javian Thompson, la hondureña Alejandra Rubio lanzó el anzuelo a un piloto colombiano, quien rápidamente le respondió a su comentario en redes.
El piloto, identificado en redes sociales como Juan Pblox, publicó un clip en TikTok donde, mientras bailaba una canción punta del grupo Kazzabe, lanzó una indirecta a las hondureñas.
"En 15 días voy directamente a Honduras a buscar a mi futura novia", se lee en la publicación del colombiano.
Rápidamente, las catrachas comenzaron a dejar sus comentarios, pero solo uno de ellos fue respondido por él: el de Alejandra Rubio.
"Aquí te espero", comentó Rubio, a lo que el piloto respondió: "Ya casi llego".
Las chicas comenzaron a responder en forma de broma: "No comenten, ya ganó Alejandra", "Ahí está Alejandra Rubio", "Ay mijito, aquí no sale con novia, sale con mujer".
El video también provocó halagos hacia el joven piloto, a quien muchos calificaron como “elegante y atractivo”.
En un segundo video, el colombiano escribió: "Este año me voy a disfrazar de baleada para que una hondureña me pruebe", donde internautas comentaron: "Shhh, amigas, es de Ale", "Ando buscando el comentario de Alejandra", "Si ella no te elige, yo sí".
Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre una posible salida, por lo que los usuarios están a la expectativa de su llegada al país.