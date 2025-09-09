  1. Inicio
Peso Pluma hace historia: primer mexicano embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

Peso Pluma fue nombrado embajador oficial de la Semana de la Moda de Nueva York 2025 (NYFW), convirtiéndose en el primer mexicano en recibir este título

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:33
1 de 12

El cantante mexicano Peso Pluma fue nombrado este lunes como el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), en un anuncio histórico realizado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).

 Foto: Redes sociales
2 de 12

El artista de 26 años, originario de Guadalajara, Jalisco, será la imagen oficial de la temporada primavera-verano 2026, que inicia este jueves en la ciudad de Nueva York.

Foto: Redes sociales
3 de 12

Su designación marca un momento clave para la representación de la cultura latina en la moda internacional.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Según el comunicado del CFDA, Peso Pluma participará en la inauguración del evento junto a personalidades como el presidente del organismo, Thom Browne, los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

Además, el intérprete formará parte de NYFW Live, un espacio transmitido en directo desde el Rockefeller Center que busca acercar las colecciones de los diseñadores estadounidenses a un público global.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Con esta participación, el cantante conectará con audiencias internacionales mientras representa a México y a la comunidad latina.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

La NYFW de septiembre 2025 contará con figuras reconocidas como Michael Kors y Calvin Klein, quienes presentarán sus colecciones para la próxima temporada.

Foto: Redes sociales
8 de 12

Sin embargo, el evento también tendrá ausencias notables, entre ellas Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, lo que abre la puerta a nuevas propuestas y talentos emergentes.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

Peso Pluma ya había tenido presencia en la Semana de la Moda a inicios de este año.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

También asistió al desfile de Thom Browne en la colección otoño-invierno 2025.

Foto: Redes sociales
11 de 12

Ahora, con este nombramiento, se convierte en un referente de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en la moda internacional.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

La edición contará con diseñadores como Michael Kors y Calvin Klein, aunque se ausentarán nombres icónicos como Carolina Herrera y Ralph Lauren.

 Foto: Redes sociales
