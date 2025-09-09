Peso Pluma hace historia: primer mexicano embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

El cantante mexicano Peso Pluma fue nombrado este lunes como el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), en un anuncio histórico realizado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).
El artista de 26 años, originario de Guadalajara, Jalisco, será la imagen oficial de la temporada primavera-verano 2026, que inicia este jueves en la ciudad de Nueva York.
Su designación marca un momento clave para la representación de la cultura latina en la moda internacional.
Según el comunicado del CFDA, Peso Pluma participará en la inauguración del evento junto a personalidades como el presidente del organismo, Thom Browne, los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.
Además, el intérprete formará parte de NYFW Live, un espacio transmitido en directo desde el Rockefeller Center que busca acercar las colecciones de los diseñadores estadounidenses a un público global.
Con esta participación, el cantante conectará con audiencias internacionales mientras representa a México y a la comunidad latina.
La NYFW de septiembre 2025 contará con figuras reconocidas como Michael Kors y Calvin Klein, quienes presentarán sus colecciones para la próxima temporada.
Sin embargo, el evento también tendrá ausencias notables, entre ellas Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, lo que abre la puerta a nuevas propuestas y talentos emergentes.
Peso Pluma ya había tenido presencia en la Semana de la Moda a inicios de este año.
También asistió al desfile de Thom Browne en la colección otoño-invierno 2025.
Ahora, con este nombramiento, se convierte en un referente de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en la moda internacional.
