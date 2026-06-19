¡Pasó la página! La drástica decisión de Peso Pluma tras separarse de Kenia Os

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma, quien hizo pública su separación el pasado 6 de junio, parece decidido a dejar atrás una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento mexicano en los últimos años.
Hassan Emilio Kabande Laija eliminó prácticamente todas las fotografías que compartía con Kenia Os en su cuenta de Instagram.
La acción llamó la atención porque, a diferencia de la cantante, quien borró el contenido relacionado con la relación poco después de la ruptura, el intérprete había mantenido las imágenes durante varios días.
Ese silencio digital alimentó durante más de una semana las ilusiones de quienes esperaban una reconciliación.
"Aún queda esta, hay esperanza", escribió un fan al notar que todavía existía una imagen de la pareja en el perfil del cantante.
La historia entre los dos arrancó en un set de grabación. A mediados de 2024, ambos artistas coincidieron en el ámbito profesional y unieron sus talentos en el tema "Tommy & Pamela".
La canción fue lanzada como el noveno sencillo del álbum "Éxodo" de Peso Pluma y debutó en el número 40 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, llegando eventualmente al número 20.
Lo que nació como una colaboración profesional derivó en algo más. "Casi no hablamos en el video, solo estábamos nerviosos. Veía que la pierna se le movía y yo fingía que no estaba nerviosa (...) en las últimas tomas de la camioneta me dijo: eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, esto no me pasa", recordó Kenia Os en una entrevista con la periodista Adela Micha.
El romance no se hizo público de inmediato. En enero de 2025, los dos fueron captados en la Pegasus World Cup en Miami, y a partir de entonces, las apariciones en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron frecuentes.
Para mediados de ese año, el noviazgo ya era evidente por el contenido que ambos compartían en redes. Fue la relación más seguida del regional mexicano en mucho tiempo.
Las especulaciones sobre la ruptura comenzaron después de que la pareja dejó de compartir contenido en redes sociales, y crecieron cuando Kenia Os lloró durante uno de sus conciertos en Monterrey. Días después, también Peso Pluma fue captado emocionado en escena, cantando junto a su primo Tito Double P.
Fue hasta la mañana del 6 de junio cuando ambos compartieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que habían decidido poner fin a su noviazgo.