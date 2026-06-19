¡Pasó la página! La drástica decisión de Peso Pluma tras separarse de Kenia Os

Lo que nació como una colaboración profesional derivó en algo más. "Casi no hablamos en el video, solo estábamos nerviosos. Veía que la pierna se le movía y yo fingía que no estaba nerviosa (...) en las últimas tomas de la camioneta me dijo: eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, esto no me pasa", recordó Kenia Os en una entrevista con la periodista Adela Micha.