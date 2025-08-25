¿Qué fue de los personajes de la serie “Mi bella genio”?

A pesar de que han transcurrido más de seis décadas desde su estreno, la icónica serie “Mi bella genio” sigue siendo un referente en la televisión, por su mezcla de amor, comedia, magia y las interpretaciones de sus personajes.
La actriz Barbara Eden fue la protagonista de la serie que le dio fama, actualmente tiene 94 años.
El actor Larry Martin Hagman participó junto a Barbara en la producción, con la interpretación del astronauta Anthony Nelson. Murió a sus 81 años en 2012 por complicaciones de salud.
El intérprete estadounidense Bill Daily falleció a sus 91 años en 2018. Luego de su participación como el mayor Roger Healy en "Mi bella genio", consolidó su carrera en producciones cómicas como: The Bob Newhart Show, "Hechizada" y Alf.
El actor Philip Ober desarrolló el papel del general Stone. Murió el 13 de septiembre de 1982 a los 80 años.
En la icónica serie el intérprete Barton MacLane protagoniza el papel del general Martin Peterson, con el que se dio a conocer en el mundo de la actuación . Tras una carrera de aproximadamente 42 años, el actor falleció el 1 de enero de 1969.
Hayden Rorke fue conocido por sus participaciones en “Cuando los mundos chocan”, “Lo que el cielo nos da” y “Mi bella genio” en la que fungió con su papel como el doctor Alfred E. Bellows. Falleció a los 76 años en Los Ángeles, Estados Unidos.
La actriz estadounidense Emmaline Henry, participó en la serie como Amanda Bellows, esposa de Alfred Bellows. Murió el 8 de octubre de 1979 y fue conocida por la película “El bebé de Rosemary”.
La intérprete Karen Kay Sharpe desarrolló el papel de Melissa Stone en la serie televisiva. Después de alejarse de su carrera en la actuación, fundó su propia empresa.
La producción que conquistó a una generación entera, gira en torno a un astronauta que durante un viaje al espacio encuentra una botella y al abrirla libera a una genio que se enamora de él.