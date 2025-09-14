  1. Inicio
No acertaron en nada: los peor vestidos en los Premios Emmy 2025

Mientras algunos deslumbraron con atuendos llenos de glamour, otros no lograron convencer con sus elecciones por sus diseños poco favorecedores, combinaciones arriesgadas o exageraciones

  • 14 de septiembre de 2025 a las 20:21
1 de 18

Algunos artistas apostaron por vestuarios que terminaron viéndose desproporcionados o un poco fuera de lugar, generando opiniones divididas entre los críticos. Estos son algunos de los vestuarios que desencantaron al público:

Foto: EFE
2 de 18

La actriz estadounidense Leanne Morgan.

 Foto: EFE
3 de 18

Bridget Everett y Murray Hill.

 Foto: EFE
4 de 18

La actriz estadounidense Jenna Ortega.

 Foto: EFE
5 de 18

El periodista Ildo Damiano.

 Foto: EFE
6 de 18

La directora australiana Shannon Murphy.

 Foto: EFE
7 de 18

La cantante estadounidense Lainey Wilson.

 Foto: EFE
8 de 18

La escritora, productora y actriz estadounidense Nkechi Okoro Carroll.

 Foto: EFE
9 de 18

La actriz y comediante estadounidense Jessica Williams.

 Foto: EFE
10 de 18

La actriz de televisión Hannah Bos.

 Foto: EFE
11 de 18

La actriz estadounidense Krys Marshall.

 Foto: EFE
12 de 18

El productor de televisión Brad Carpenter.

 Foto: EFE
13 de 18

La actriz australiana Shabana Azeez.

 Foto: EFE
14 de 18

La comediante británica Bisha K.

 Foto: EFE
15 de 18

El actor estadounidense Mycah Bacchus Maye.

 Foto: EFE
16 de 18

Francesca Zocchi.

 Foto: EFE
17 de 18

Dewayne Perkins.

 Foto: EFE
18 de 18

La actriz iraní-estadounidense Sepideh Moafi.

 Foto: EFE
