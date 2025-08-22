Películas y series que llegan a Netflix en septiembre

El catálogo de Netflix para septiembre viene cargado de producciones originales y clásicos que regresan a la plataforma.
Una de las series más esperadas y que está en primera fila de estreno es la parte dos de la segunda temporada de “Merlina”. Llega el 3 de septiembre.
“Las muertas”, esta producción está basada en hechos reales narrados en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la historia se centra en las hermanas Baladro, creadoras de burdeles en México. Se estrena el 10.
El 12 de septiembre debuta en la plataforma de streaming la serie “Las maldiciones”, que gira en torno al secuestro de la hija de un gobernador en la etapa crucial de su carrera.
En “El otro París” una joven participa en un reality de citas pensando que será en París, Francia; para su sorpresa el evento se realiza en París, Texas; sin embargo, cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
La serie “La Casa Guinness” se estrena el 25 de septiembre, ahí se cuenta la historia de una familia detrás de una compañía denominada “Guinness” y lo que ocurre luego de la muerte del hombre responsable del éxito de la empresa.
Un día después, el 26, se presenta la película French Lover, una historia de amor entre un actor y una mesera en París.
Black Rabbit se podrá ver en la plataforma el 18 de septiembre. En esta serie el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.
El 25 de septiembre es el estreno de la serie “Incontrolables”, que se desarrolla en torno a un policía que se muda cerca de una academia de jóvenes problemáticos, sospechando que las cosas en el lugar no son como aparentan.
La serie Alice in Borderland aterriza en la cartelera de Netflix el 25 de septiembre con su tercera temporada, esta es la historia de un joven adicto a los videojuegos que pone en peligro la vida de sus amigos.