Películas y series que llegan a Netflix en septiembre

La plataforma de streaming ofrece en septiembre un catálogo de estrenos que mezclan acción, suspenso y romance: “Merlina”, “El otro París”, entre otros

  • 22 de agosto de 2025 a las 14:23
1 de 10

El catálogo de Netflix para septiembre viene cargado de producciones originales y clásicos que regresan a la plataforma.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
2 de 10

Una de las series más esperadas y que está en primera fila de estreno es la parte dos de la segunda temporada de “Merlina”. Llega el 3 de septiembre.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
3 de 10

“Las muertas”, esta producción está basada en hechos reales narrados en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la historia se centra en las hermanas Baladro, creadoras de burdeles en México. Se estrena el 10.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
4 de 10

El 12 de septiembre debuta en la plataforma de streaming la serie “Las maldiciones”, que gira en torno al secuestro de la hija de un gobernador en la etapa crucial de su carrera.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
5 de 10

En “El otro París” una joven participa en un reality de citas pensando que será en París, Francia; para su sorpresa el evento se realiza en París, Texas; sin embargo, cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
6 de 10

La serie “La Casa Guinness” se estrena el 25 de septiembre, ahí se cuenta la historia de una familia detrás de una compañía denominada “Guinness” y lo que ocurre luego de la muerte del hombre responsable del éxito de la empresa.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
7 de 10

Un día después, el 26, se presenta la película French Lover, una historia de amor entre un actor y una mesera en París.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
8 de 10

Black Rabbit se podrá ver en la plataforma el 18 de septiembre. En esta serie el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
9 de 10

El 25 de septiembre es el estreno de la serie “Incontrolables”, que se desarrolla en torno a un policía que se muda cerca de una academia de jóvenes problemáticos, sospechando que las cosas en el lugar no son como aparentan.

 Foto: Netflix
Películas y series que llegan a Netflix en septiembre
10 de 10

La serie Alice in Borderland aterriza en la cartelera de Netflix el 25 de septiembre con su tercera temporada, esta es la historia de un joven adicto a los videojuegos que pone en peligro la vida de sus amigos.

 Foto: Netflix
