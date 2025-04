Pedro Pascal: razones para amar al chileno estrella de The Last of Us

Pedro Pascal no es el típico galán de Hollywood. No tiene la clásica pose de tipo duro, no busca acaparar cámaras ni vive rodeado de escándalos. Pero aun así —o quizás precisamente por eso— se ha ganado el corazón del mundo entero. Y con la esperada segunda temporada de The Last of Us a punto de estrenarse, su nombre vuelve a estar en boca de todos.