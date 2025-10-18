Pamela Genini, modelo italiana asesinada por su exprometido en Milán; recibió 24 puñaladas

Su nombre saltó a la notoriedad tras participar en el reality “L’Isola di Adamo ed Eva Italia”, donde mostró su carisma y belleza en un entorno polémico. Además, fundó la marca de trajes de baño SheLux, que se destacó por su estilo mediterráneo y sostenibilidad. Complementaba su carrera en la moda con trabajos en el sector inmobiliario. Su muerte ha causado gran consternación en el mundo de la moda.