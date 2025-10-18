  1. Inicio
Pamela Genini, modelo italiana asesinada por su exprometido en Milán; recibió 24 puñaladas

Pamela Genini, una modelo italiana de 29 años, fue asesinada a puñaladas por su exprometido en Milán. El crimen ha conmovido al mundo de la moda

  • 18 de octubre de 2025 a las 15:57
La reconocida modelo y empresaria italiana, Pamela Genini, de 29 años de edad, fue brutalmente asesinada por su exprometido, en su departamento en Milán. A continuación lo que se sabe del terrible crimen.

Foto: redes sociales
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho violento se registró al filo de las 10:00 de la noche el pasado martes. Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio.

Foto: redes sociales
Cuando los agentes policiales llegaron encontraron a Pamela Genini con múltiples heridas de arma blanca. Según el reporte, la modelo recibió alrededor de 24 puñaladas.

 Foto: redes sociales
El agresor due identificado como Gianluca Soncin, de 52 años, y fue detenido en el lugar y posteriormente intentó quitarse la vida con dos puñaladas en la garganta.

Foto: redes sociales
El ataque fue catalogado como un feminicidio por las autoridades italianas. La fiscal Alessia Menegazzo indicó que el hecho fue premeditado y resultado de un patrón de violencia y control que el agresor ejercía sobre la víctima.

Foto: redes sociales
Testigos relataron que Soncin ingresó al departamento con una llave duplicada, y que Pamela, en un intento de evitar la confrontación fingió estar esperando una entrega, sin embargo, fue arrastrada a la terraza, donde recibió las puñaladas.

Foto: redes sociales
Asimismo, se conoció que la modelo intentó pedir ayuda a una expareja en los momentos previos al ataque, desafortunadamente, ya era demasiado tarde.

Foto: redes sociales
El reporte de las autoridades indica que Genini había manifestado en meses recientes, su intención de terminar con la relación y alejarse de la violencia que sufría.

Foto: redes sociales
Desde abril de 2025, Pamela habría sufrido agresiones físicas y psicológicas, según declaraciones de una expareja. La modelo presentaba signos de maltrato, como moretones y marcas en el rostro, y expresaba temor constante.

Foto: redes sociales
Según las autoridades, Gianluca Soncin tenía antecedentes de violencia en contra de su exesposa y un historial de consumo de drogas. Sus problemas con sustancias ilícitas y comportamiento inestable eran conocidos en ciertos círculos.

Foto: redes sociales
Pamela Genini, fue una modelo, empresaria y figura pública en Milán. Con apenas 29 años, se consolidó en el mundo de la moda y los negocios, participando en campañas y eventos relevantes.

Foto: redes sociales
Su nombre saltó a la notoriedad tras participar en el reality “L’Isola di Adamo ed Eva Italia”, donde mostró su carisma y belleza en un entorno polémico. Además, fundó la marca de trajes de baño SheLux, que se destacó por su estilo mediterráneo y sostenibilidad. Complementaba su carrera en la moda con trabajos en el sector inmobiliario. Su muerte ha causado gran consternación en el mundo de la moda.

Foto: redes sociales
