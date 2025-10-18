Pamela Genini, modelo italiana asesinada por su exprometido en Milán; recibió 24 puñaladas

La reconocida modelo y empresaria italiana, Pamela Genini, de 29 años de edad, fue brutalmente asesinada por su exprometido, en su departamento en Milán. A continuación lo que se sabe del terrible crimen.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho violento se registró al filo de las 10:00 de la noche el pasado martes. Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio.
Cuando los agentes policiales llegaron encontraron a Pamela Genini con múltiples heridas de arma blanca. Según el reporte, la modelo recibió alrededor de 24 puñaladas.
El agresor due identificado como Gianluca Soncin, de 52 años, y fue detenido en el lugar y posteriormente intentó quitarse la vida con dos puñaladas en la garganta.
El ataque fue catalogado como un feminicidio por las autoridades italianas. La fiscal Alessia Menegazzo indicó que el hecho fue premeditado y resultado de un patrón de violencia y control que el agresor ejercía sobre la víctima.
Testigos relataron que Soncin ingresó al departamento con una llave duplicada, y que Pamela, en un intento de evitar la confrontación fingió estar esperando una entrega, sin embargo, fue arrastrada a la terraza, donde recibió las puñaladas.
Asimismo, se conoció que la modelo intentó pedir ayuda a una expareja en los momentos previos al ataque, desafortunadamente, ya era demasiado tarde.
El reporte de las autoridades indica que Genini había manifestado en meses recientes, su intención de terminar con la relación y alejarse de la violencia que sufría.
Desde abril de 2025, Pamela habría sufrido agresiones físicas y psicológicas, según declaraciones de una expareja. La modelo presentaba signos de maltrato, como moretones y marcas en el rostro, y expresaba temor constante.
Según las autoridades, Gianluca Soncin tenía antecedentes de violencia en contra de su exesposa y un historial de consumo de drogas. Sus problemas con sustancias ilícitas y comportamiento inestable eran conocidos en ciertos círculos.
Pamela Genini, fue una modelo, empresaria y figura pública en Milán. Con apenas 29 años, se consolidó en el mundo de la moda y los negocios, participando en campañas y eventos relevantes.
Su nombre saltó a la notoriedad tras participar en el reality “L’Isola di Adamo ed Eva Italia”, donde mostró su carisma y belleza en un entorno polémico. Además, fundó la marca de trajes de baño SheLux, que se destacó por su estilo mediterráneo y sostenibilidad. Complementaba su carrera en la moda con trabajos en el sector inmobiliario. Su muerte ha causado gran consternación en el mundo de la moda.