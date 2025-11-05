  1. Inicio
Osmel Sousa anuncia su renuncia como asesor del Miss Universo: aquí la razón

Con 50 años de trayectoria, el "Zar de la Belleza" anunció su renuncia como presidente asesor en la Organización de Miss Universo

  • 05 de noviembre de 2025 a las 10:50
1 de 10

El reconocido gurú de los certámenes de belleza Osmel Sousa anunció su renuncia al cargo de asesor de la Organización Miss Universo. ¿Cúales fueron los motivos? A continuación los detalles:

 Foto: Instagram zardelabelleza
2 de 10

Según explicó Sousa, la decisión la tomó hace tres semanas tras considerar cumplida su misión dentro del certamen.

 Foto: Instagram zardelabelleza
3 de 10

La confirmación se dio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

 Foto: Instagram zardelabelleza
4 de 10

También aclaró que su salida no está relacionada con desacuerdos o conflictos con la organización.

 Foto: Instagram zardelabelleza
5 de 10

"Después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización", expresó.

 Foto: Instagram zardelabelleza
6 de 10

Añadió que la determinación "no fue tomada a la ligera, sino un paso necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para mi futuro".

 Foto: Instagram zardelabelleza
7 de 10

Sousa detalló, la decisión responde a una motivación personal: su deseo de regresar a Venezuela y reencontrarse con su entorno afectivo.

 Foto: Instagram zardelabelleza
8 de 10

"Estar lejos de mi Venezuela y vivir completamente solo me hizo reflexionar profundamente. A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado", afirmó.

 Foto: Instagram zardelabelleza
9 de 10

La renuncia se da en medio de tensiones internas en la edición 2025 del Miss Universo, celebrada en Tailandia, tras el conflicto entre el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, representante de México.

 Foto: Instagram zardelabelleza
10 de 10

Osmel Sousa fue presidente de la Organización Miss Venezuela entre 1981 y 2018, periodo en el que alcanzó reconocimiento internacional por la exitosa preparación de reinas de belleza. En Miss Universo ejercía como presidente asesor.

 Foto: Instagram zardelabelleza
