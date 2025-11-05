Osmel Sousa anuncia su renuncia como asesor del Miss Universo: aquí la razón

El reconocido gurú de los certámenes de belleza Osmel Sousa anunció su renuncia al cargo de asesor de la Organización Miss Universo. ¿Cúales fueron los motivos? A continuación los detalles:
Según explicó Sousa, la decisión la tomó hace tres semanas tras considerar cumplida su misión dentro del certamen.
La confirmación se dio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
También aclaró que su salida no está relacionada con desacuerdos o conflictos con la organización.
"Después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización", expresó.
Añadió que la determinación "no fue tomada a la ligera, sino un paso necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para mi futuro".
Sousa detalló, la decisión responde a una motivación personal: su deseo de regresar a Venezuela y reencontrarse con su entorno afectivo.
"Estar lejos de mi Venezuela y vivir completamente solo me hizo reflexionar profundamente. A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado", afirmó.
La renuncia se da en medio de tensiones internas en la edición 2025 del Miss Universo, celebrada en Tailandia, tras el conflicto entre el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, representante de México.
Osmel Sousa fue presidente de la Organización Miss Venezuela entre 1981 y 2018, periodo en el que alcanzó reconocimiento internacional por la exitosa preparación de reinas de belleza. En Miss Universo ejercía como presidente asesor.