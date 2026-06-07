¿Nuevo romance? Carlos Arias, el hombre que habría conquistado a Sheynnis Palacios

Sí, los rumores podrían ser ciertos. La querida nicaragüense y exMiss Universo 2023, Sheynnis Palacios, podría estar en una nueva relación amorosa, según las fotos, videos y comentarios de sus amigos cercanos, tras aparecer constantemente acompañada de Carlos Arias. ¿Quién es él?
Los sospechas sobre una posible relación sentimental entre la nicaragüense Sheynnis Palacios, y el empresario y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias continúan dando de qué hablar, tras compartir fotografías juntos durante diferentes viajes.
Las especulaciones comenzaron luego de que ambos compartieran publicaciones desde Nassau, Bahamas, destino donde la nicaragüense celebró anticipadamente su cumpleaños número 26 junto a amigos cercanos.
Las coincidencias en fotos, videos y ubicaciones despertaron rápidamente la curiosidad de sus seguidores, quienes empezaron a señalar que ambos estaban juntos.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue un video publicado por Sheynnis en TikTok, donde aparece corriendo mientras toma de la mano a un hombre, donde mencionaron que podría tratarse de Carlos Arias.
En su celebración se le vio a Sheynnis en historias de Carlos Arias, compartiendo en un restaurante, así como algunos contenidos compartidos por ella en el mismo lugar, confirmándose que estaban juntos.
Los rumores de su romance cobraron aún más fuerza después de las declaraciones del presentador puertorriqueño Carlos Adyan, amigo cercano de la exreina de belleza, quien aseguró que la pareja ya no estaría preocupada por ocultar su romance.
“Yo lo que deseo para Sheynnis es felicidad... Carlos está riquísimo, que goce, disfrute, pero que se enfoque ahora mismo en su profesión”, expresó Adyan durante una intervención televisiva. Sin embargo, la pregunta que muchos usuarios se hacen es: ¿quién es Carlos Arias?
Arias nació el 17 de junio de 1989 y es una de las figuras más reconocidas del baloncesto salvadoreño. Destacó desde joven en las canchas nacionales y obtuvo una beca deportiva para estudiar en la Universidad de Mayagüez, en Puerto Rico.
Cabe mencionar que Sheynnis Palacios confirmó meses atrás el final de su noviazgo con el entrenador venezolano Carlos Gómez, mientras que Arias terminó su relación con la influencer salvadoreña Adriana Hasbún.
Lo curioso es que, antes de ese romance con Arias, Sheynnis compartió fotos con la influencer salvadoreña Adriana Hasbún, con quien se mostraba muy amistosa, generando también un poco de polémica por su vínculo.
Sheynnis y Adriana coincidieron en 2024, solo meses después de que la expareja de salvadoreños pusiera fin a su relación tras varios años juntos. Hasta el momento, ni Sheynnis Palacios ni Carlos Arias han confirmado públicamente una relación sentimental.