¿Quién es el nuevo amor de Alicia Villarreal? La cantante presenta a su pareja

Alicia Villarreal sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa una nueva etapa sentimental tras concluir legalmente su matrimonio con Cruz Martínez.
La cantante confirmó que mantiene una relación con el influencer Cibad Hernández, 11 años menor que ella.
Desde sus redes sociales, la artista de 53 años compartió la noticia con el mensaje: "Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme".
El anuncio ocurre pocas semanas después de que se formalizara su divorcio en Estados Unidos, el pasado 6 de agosto de 2025, tras 22 años de matrimonio.
El proceso estuvo rodeado de controversias por señalamientos de violencia doméstica, los cuales Martínez rechazó de manera tajante.
Villarreal publicó una imagen en su historia de Instagram donde se observa un tatuaje en pareja con la inscripción "C8217", acompañado de un mensaje en el que precisó que "me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo". También agradeció las muestras de apoyo recibidas.
Cibad Hernández, de 42 años, es conferencista y creador de contenido originario de la Ciudad de México. Con más de un millón de seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok, ha construido una comunidad digital enfocada en cuestionar patrones masculinos dañinos.
La relación entre ambos se habría gestado en julio, luego de que el influencer publicara que Villarreal lo invitó a uno de sus conciertos.
Más tarde coincidieron en Dallas para un proyecto profesional, encuentro que, según Coral Villarreal, hermana de la cantante, dejó a Alicia “encantada” con su carisma.
Hernández ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a sus conferencias motivacionales y contenidos virales que abordan la equidad de género y la dinámica en las relaciones de pareja.
Por su parte, Villarreal continúa consolidando su trayectoria en la música regional mexicana, donde es reconocida como una de las voces femeninas más influyentes de su generación.