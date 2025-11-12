  1. Inicio
"Nos dimos como 15 besos": fuerte revelación de Alejandra Rubio sobre Miguel Marichal

Alejandra Rubio reveló que se dio como 15 besos con Miguel Marichal, el joven que participó junto a ella en su video musical “Amantes”

  • 12 de noviembre de 2025 a las 19:51
En el videoclip de la canción “Amantes”, Miguel Marichal y Alejandra Rubio protagonizaron un apasionado beso, pero según reveló la creadora de contenido, no fue solo una vez.

 Foto: Redes sociales
Alejandra Rubio debutó por todo lo alto en la música con el estreno del videoclip de su canción “Amantes”, lanzado el pasado viernes 17 de octubre.

 Foto: Redes sociales
Rubio contó que el acercamiento durante la grabación del video fue un momento incómodo, ya que tuvo que besar a un “alero”.

 Foto: Redes sociales
En un podcast, Rubio confesó: “Nos dimos como 15 besos, amor, porque usted sabe que en una grabación dicen: repetición, repetición”.

 Foto: Redes sociales
Seguidamente explicó: “Eran besitos, pero un beso que se mirara apasionado porque ese era el feeling del video”.

 Foto: Redes sociales
“Lo hicimos como 15 veces, me dio mucha pena porque somos amigos, compañeros”, reconoció Alejandra Rubio.

 Foto: Redes sociales
“Somos aleros, es como que todos hemos besado a un alero”, añadió entre risas la creadora de contenido.

 Foto: Redes sociales
Cabe destacar que, desde que salió a relucir el beso en el video, Alejandra Rubio aclaró que todo fue un asunto profesional.

 Foto: Redes sociales
Miguel Marichal y Alejandra Rubio fueron compañeros durante un tiempo en un canal de televisión.

 Foto: Redes sociales
La canción de Alejandra Rubio ha sido muy bien recibida por el público y se ha viralizado en varias redes sociales.

 Foto: Redes sociales
