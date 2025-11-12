"Nos dimos como 15 besos": fuerte revelación de Alejandra Rubio sobre Miguel Marichal

En el videoclip de la canción “Amantes”, Miguel Marichal y Alejandra Rubio protagonizaron un apasionado beso, pero según reveló la creadora de contenido, no fue solo una vez.
Alejandra Rubio debutó por todo lo alto en la música con el estreno del videoclip de su canción “Amantes”, lanzado el pasado viernes 17 de octubre.
Rubio contó que el acercamiento durante la grabación del video fue un momento incómodo, ya que tuvo que besar a un “alero”.
En un podcast, Rubio confesó: “Nos dimos como 15 besos, amor, porque usted sabe que en una grabación dicen: repetición, repetición”.
Seguidamente explicó: “Eran besitos, pero un beso que se mirara apasionado porque ese era el feeling del video”.
“Lo hicimos como 15 veces, me dio mucha pena porque somos amigos, compañeros”, reconoció Alejandra Rubio.
“Somos aleros, es como que todos hemos besado a un alero”, añadió entre risas la creadora de contenido.
Cabe destacar que, desde que salió a relucir el beso en el video, Alejandra Rubio aclaró que todo fue un asunto profesional.
Miguel Marichal y Alejandra Rubio fueron compañeros durante un tiempo en un canal de televisión.
La canción de Alejandra Rubio ha sido muy bien recibida por el público y se ha viralizado en varias redes sociales.