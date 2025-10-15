¿Nodal vetó a sus padres de acercarse a Cazzu e Inti? Esto se sabe

La estancia de Cazzu en México, como parte de su "Latinaje Tour", reavivó los rumores sobre el distanciamiento entre Christian Nodal y su familia.
Según el periodista Javier Ceriani, el cantante habría tomado medidas extremas para evitar que sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, mantengan cualquier tipo de vínculo con su expareja y su hija.
Durante su programa en YouTube, Ceriani relató que los padres del intérprete intentaron mantener una relación cercana con la argentina y su nieta, incluso asistiendo al cumpleaños de Inti en Argentino.
De acuerdo con su versión, Cazzu los habría invitado bajo la condición de no difundir imágenes del evento. Sin embargo, los obsequios entregados a la menor habrían incomodado al artista sonorense, quien interpretó la visita como una afrenta personal.
El periodista añadió que, al llegar a México, la intérprete de *Brinca* recibió ofrecimientos de hospedaje y protección por parte de la familia Nodal, propuesta que rechazó al enterarse de presuntas amenazas del propio cantante hacia sus padres.
“Le ofrecieron hospedaje, blindaje, protección y casas que tiene Jaime en todo México para que viva ahí, cosa que Cazzu, inteligentemente, habría rechazado. No porque no confíe en ellos, sino porque se enteró de que Nodal habría amenazado fuertemente a sus padres”, explicó Ceriani.
Aunque no precisó los motivos de esas supuestas amenazas, el comunicador afirmó que los padres del intérprete se encuentran “entre la espada y la pared”. Agregó, además, que los Aguilar —Pepe y Ángela— se muestran incómodos cada vez que los progenitores de Nodal intentan acercarse a la pequeña.
Por su parte, Cazzu habló con la prensa a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México sobre el permiso judicial que le permitió viajar con su hija sin requerir autorización del padre.
“Es un permiso unilateral, es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorga”, explicó.
La cantante aclaró que mantiene disposición para que Nodal conviva con Inti, luego de que el abogado del intérprete se comunicara para solicitar dicho acercamiento.