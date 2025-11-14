  1. Inicio
Nodal no dedicó Latin Grammy a Ángela Aguilar como sí lo hizo con Belinda y Cazzu

El cantante, Christian Nodal, causó revuelo en redes sociales tras omitir el agradecimiento a su esposa, Ángela Aguilar, durante su discurso en los Latin Grammy 2025

  • 14 de noviembre de 2025 a las 12:50
El cantante de música regional, Christian Nodal, causó revuelo en redes sociales luego de presentar su discurso de agradecimiento en los Latin Grammy 2025.

La noche del jueves -13 de noviembre- se celebraron los Latin Grammy 2025. Christian Nodal, fue uno de los galardonados bajo la categoría: “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi”.

Con evidente felicidad, Nodal pasó a brindar un discurso para agradecer el apoyo de todas las personas que jugaron un papel importante para sacar su álbum musical.

Al parecer, su esposa, Angela Aguilar, no se encontraba dentro del listado de las personas para agradecer, ya que no la mencionó en ninguna parte de su discurso.

Los internautas comenzaron a criticar la acción de Nodal y además, a compararla con años anteriores en los que sí agradeció a sus antiguas parejas: Cazzu y Belinda.

Los usuarios comenzaron a revivir los videos en los que Nodal agradeció de forma cariñosa a sus exparejas, durante premiaciones anteriores.

En los Latin Grammy 2021, por ejemplo, cuando Nodal aún sostenía una relación sentimental con Belinda Peregrín, le envió un mensaje muy cariñoso.

“Gracias, al amor de mi vida”, dijo Nodal, refiriéndose a Belinda, quien lo observaba desde el público con una enorme sonrisa por las palabras que la había dedicado.

La felicidad de la pareja, en ese momento, parecía estar en su mejor etapa. De hecho, muchos de sus seguidores esperaban la boda que prometieron.

No obstante, a inicios de 2022, ambos cantantes anunciaron que habían tomado la decisión de separarse.

A finales de 2022, Nodal dio a conocer al público su nueva pareja: Julieta Emilia o mejor conocida en el mundo artístico como Cazzu.

Ese mismo año, Cazzu acompaño a Nodal a la celebración de los Latin Grammy, donde el cantante también resultó galardonado.

Como de costumbre, Nodal pasó a recoger su premio y brindar unas palabras de agradecimiento. Su mensaje hacia Cazzu también fue bastante amoroso.

“A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”, fueron parte de sus palabras que brindó luego de recibir el premio.

Cazzu, al igual que Belinda, reaccionó con una enorme sonrisa en el rostro, evidenciando la felicidad que le causaron las palabras de quien entonces era su pareja.

En los Latin Grammy 2025, la pareja acompañante de Nodal fue Ángela Aguilar, misma que no recibió ningún agradecimiento directo por parte de su esposo, lo que ha causado burlas entre sus detractores y revuelo entre sus fans.

