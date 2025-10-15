Nodal desmiente a Cazzu y revela "millonario" apoyo económico a su hija Inti

A través de un comunicado firmado por su abogado, César Muñoz, Christian Nodal fijó su postura frente a las recientes declaraciones de Cazzu sobre la manutención y los permisos de viaje de su hija Inti. El escrito busca contrarrestar la versión pública de la cantante argentina y reafirmar el cumplimiento del artista con sus responsabilidades paternas.
“En representación de Christian Jesús González Nodal, y ante las recientes declaraciones en medios sobre su hija menor I.G.N.C., se aclara lo siguiente: A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, señala el comunicado.
El abogado insistió en que cualquier información contraria “es falsa” y subrayó que su difusión afecta directamente a la menor, “quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.
Días antes, Cazzu había declarado en su llegada a Ciudad de México que solicitó un “permiso unilateral” para viajar con la niña, afirmando no contar con la autorización del padre.
No obstante, la defensa de Nodal negó esa versión.
“En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, se lee en el documento.
La disputa cobró notoriedad luego de que, en el podcast "Se regalan dudas", la artista relatara un episodio en el que —según ella— el abogado de Nodal la habría intimidado durante una reunión legal.
El comunicado respondió a esa afirmación: “Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado Christian Jesús González Nodal fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora”.
Finalmente, el representante legal sostuvo que tanto su cliente como el equipo jurídico “actuaron siempre con las mejores intenciones, buscando la cooperación y el diálogo, y nunca promoviendo violencia alguna, sino únicamente el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija”.
Hasta el momento, Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, no se ha pronunciado al respecto.