"No, pues sí, esponjas": Pepe Aguilar graba cuerpo de Ángela y desata escándalo

Una transmisión en directo realizada por Pepe Aguilar durante uno de los conciertos de su hija Ángela ha desencadenado un intenso debate en plataformas digitales.
El intérprete mexicano grabó el cuerpo de la cantante desde bastidores, enfocando específicamente su silueta con la intención de refutar especulaciones sobre posibles modificaciones en su figura.
El episodio tuvo lugar durante la gira que Ángela Aguilar realiza actualmente por Estados Unidos.
Mientras la artista interpretaba su repertorio, su padre documentaba el momento desde una zona lateral del escenario y realizó comentarios dirigidos a quienes cuestionan la apariencia física de la joven.
En las imágenes difundidas se observa a Pepe Aguilar utilizando la función de acercamiento de su dispositivo móvil para captar detalles de la vestimenta de su hija.
Durante la grabación, el cantante emitió expresiones como "A ver, vamos a ver. No pues sí, esponjas, ¿eh?", en referencia a los rumores sobre el uso de prótesis para aumentar volumen corporal.
La iluminación del escenario y el zoom aplicado permitieron distinguir aspectos de la indumentaria de la artista, circunstancia que aumentaron las reacciones negativas.
En otro momento, mientras Ángela ejecutaba notas agudas, Pepe Aguilar comentó irónicamente sobre supuestas acusaciones de playback: "No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro playback". Las respuestas del público se dividieron entre quienes interpretaron el gesto como una defensa paterna y quienes lo consideraron inadecuado. Numerosos usuarios expresaron incomodidad: "Rara está actitud de Pepe", "Perturbador", "¿Qué hace el padre enfocando esa parte de su cuerpo?" y "El verdadero no me ayudes".