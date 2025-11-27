  1. Inicio
"No, pues sí, esponjas": Pepe Aguilar graba cuerpo de Ángela y desata escándalo

Pepe Aguilar enfocó la cámara hacia el cuerpo de la intérprete en una transmisión en vivo con el objetivo de desmentir rumores sobre el uso de rellenos corporales

  • 27 de noviembre de 2025 a las 13:34
"No, pues sí, esponjas": Pepe Aguilar graba cuerpo de Ángela y desata escándalo
1 de 8

Una transmisión en directo realizada por Pepe Aguilar durante uno de los conciertos de su hija Ángela ha desencadenado un intenso debate en plataformas digitales.

Foto: Instagram
2 de 8
2 de 8

El intérprete mexicano grabó el cuerpo de la cantante desde bastidores, enfocando específicamente su silueta con la intención de refutar especulaciones sobre posibles modificaciones en su figura.

 Foto: Instagram
3 de 8
3 de 8

El episodio tuvo lugar durante la gira que Ángela Aguilar realiza actualmente por Estados Unidos.

Foto: Instagram
4 de 8
4 de 8

Mientras la artista interpretaba su repertorio, su padre documentaba el momento desde una zona lateral del escenario y realizó comentarios dirigidos a quienes cuestionan la apariencia física de la joven.

Foto: Instagram
5 de 8
5 de 8

En las imágenes difundidas se observa a Pepe Aguilar utilizando la función de acercamiento de su dispositivo móvil para captar detalles de la vestimenta de su hija.

Foto: Instagram
6 de 8
6 de 8

Durante la grabación, el cantante emitió expresiones como "A ver, vamos a ver. No pues sí, esponjas, ¿eh?", en referencia a los rumores sobre el uso de prótesis para aumentar volumen corporal.

 Foto: Instagram
7 de 8
7 de 8

La iluminación del escenario y el zoom aplicado permitieron distinguir aspectos de la indumentaria de la artista, circunstancia que aumentaron las reacciones negativas.

 Foto: Instagram
8 de 8
8 de 8

En otro momento, mientras Ángela ejecutaba notas agudas, Pepe Aguilar comentó irónicamente sobre supuestas acusaciones de playback: "No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro playback". Las respuestas del público se dividieron entre quienes interpretaron el gesto como una defensa paterna y quienes lo consideraron inadecuado. Numerosos usuarios expresaron incomodidad: "Rara está actitud de Pepe", "Perturbador", "¿Qué hace el padre enfocando esa parte de su cuerpo?" y "El verdadero no me ayudes".

 Foto: Instagram
