"No, pues sí, esponjas": Pepe Aguilar graba cuerpo de Ángela y desata escándalo

En otro momento, mientras Ángela ejecutaba notas agudas, Pepe Aguilar comentó irónicamente sobre supuestas acusaciones de playback: "No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro playback". Las respuestas del público se dividieron entre quienes interpretaron el gesto como una defensa paterna y quienes lo consideraron inadecuado. Numerosos usuarios expresaron incomodidad: "Rara está actitud de Pepe", "Perturbador", "¿Qué hace el padre enfocando esa parte de su cuerpo?" y "El verdadero no me ayudes".