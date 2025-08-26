“No podía parar de beber”: Juanes cuenta su lucha con el alcohol por la fama

El cantante colombiano Juanes reveló que atravesó una etapa difícil en la que el consumo de alcohol se convirtió en un hábito que no podía controlar.
Lo hizo durante una conversación en el pódcast "Más que titulares", conducido por la periodista chilena Javiera Quiroga, donde explicó que la presión de la fama fue uno de los factores que lo llevaron a beber de manera regular a partir de los 38 años.
“Siempre fui muy disciplinado. No tomé ni fumé nunca, hasta los 38 años. Caí ahí por la fama, por presión, por el trabajo”, relató el intérprete de A Dios le pido.
En un inicio, explicó, veía en el alcohol una manera de desinhibirse y de manejar la vida social y profesional que le exigía su carrera internacional.
Con el tiempo, la dinámica se transformó en un problema mayor. “Me tomaba un whisky o dos, después tres. Luego una copa de vino, después una botella de vino todos los días. Era algo que no podía parar”, reconoció.
El artista detalló que llegó a un punto en el que ya no disfrutaba ni de los escenarios ni de la música, lo que lo impulsó a buscar apoyo. Sus hijos, dijo, fueron una motivación fundamental: “Muchas razones me hicieron reaccionar, pero diría que mis hijos fueron la principal. No quería que me vieran así”.
Aunque subrayó que nunca perdió el control total, admitió que le resultaba imposible establecer un límite por sí mismo.
Tras superar esa etapa, Juanes afirma haber encontrado un balance en su relación con la bebida. “Ahora me tomo una copa de vino, me encanta y la disfruto demasiado. Pero si mañana tengo que cantar, no me voy a tomar tres copas. He descubierto algo maravilloso que es el balance”, señaló en el pódcast.
El colombiano presentó en abril su Tour 2025 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y continuará la gira en Estados Unidos, Uruguay y Argentina.