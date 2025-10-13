Nicki Nicole y Lamine Yamal, más románticos y nuevamente criticados

En las últimas imágenes compartidas por Yamal, la pareja aparece relajada en un sofá, compartiendo un momento de cercanía y confianza. Nicki Nicole sonríe mientras él se inclina hacia ella en una actitud cariñosa.
En la segunda fotografía se observa un gesto tierno: él besa la frente de su pareja, mientras ella mantiene los ojos cerrados y una expresión de serenidad.
El jugador también incluyó una postal romántica al atardecer. Sentados frente al mar, abrazados y de espaldas a la cámara, ambos enamorados contemplan el horizonte.
El carrete recoge una imagen de ambas estrellas del entretenimiento compartiendo una romántica cena que incluyó corazones rojos decorativos en sus platos y un frondoso arreglo de rosas sobre la mesa.
Sin embargo, la publicación muestra un pequeño clip en donde se ve a la cantante dejar escapar cerca de una docena de globos en forma de corazón al cielo. Los comentarios apelan a la necesidad de recordar la importancia de cuidar del medio ambiente.
Las imágenes, que además fueron difundidas por la Revista HOLA!, sirven para lo que parece: no solo alimentar rumores, sino hacer pública la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal.
Pese a las críticas que la cantante ha recibido por sostener un romance con un joven siete años menor que ella, la química entre ambos parece ir viento en popa.
La promesa del fútbol, a sus apenas 18 años, disfruta compartir lo enamorado que está de la artista de música urbana que le ha robado el corazón.
Y aunque la argentina aún no publica fotos oficiales de su relación con el español, sí se ha encargado de postear imágenes en las que porta la camiseta del Barcelona con el nombre de su amado en la espalda.
A un par de meses de comenzado a circular los rumores de una posible relación entre ambos, las redes sociales y declaraciones de Nicki en donde ha dicho estar "muy enamorada" ya no dejan espacio a las dudas: se trata de una de las parejas de famosos del momento.