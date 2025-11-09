  1. Inicio
“Necesito expresarme”: Milagro Flores anuncia su retorno a la música pese a las críticas

La presentadora de televisión, Milagro Flores, aseguró que regresa con el corazón y que necesita expresarse. Aquí los detalles de su retorno a la música

  • 09 de noviembre de 2025 a las 09:09
1 de 10

Después de su última presentación en Estados Unidos, donde Flores cantó y recibió fuertes críticas, había anunciado que se retiraría de la música, pero ahora asegura que regresa.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Luego del lanzamiento de su sencillo musical "Quema", que se posicionó como uno de los temas urbanos más escuchados del año en el país, Flores había revelado su retiro de la industria musical. ¿Qué hizo que cambiara de decisión?

 Foto: Redes sociales
3 de 10

A través de sus redes sociales, Flores agradeció el respaldo recibido por parte del público y del equipo de producción del proyecto, y anunció que finalmente sí continuará en la música.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

"Esto de la música no es lo mío. Lo tomé como un reto personal, para hacer algo que la gente disfrute, pero hasta allí. No pienso seguir haciendo música ni convertirlo en una carrera", afirmó en aquel entonces, y ahora sorprende con su regreso.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

A través de sus redes sociales, Milagro Flores posteó que "regresa con el corazón lleno de verdad".

 Foto: Redes sociales
6 de 10

"Gracias a quienes me apoyan, incluso sabiendo que la música y el canto no es lo mío", escribió Flores.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Asimismo, reconoció: "No pensé volver tan pronto, pero es necesario". La presentadora hondureña aseguró que "esto no es un regreso por fama ni aplausos".

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Flores agregó: "Solo necesito expresarme, porque de donde las palabras no bastan, la música habla".

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Y así, Milagro Flores se prepara una vez más para iniciar un nuevo proyecto. Pese a las críticas, su último lanzamiento resultó un éxito.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

La publicación de Flores ya acumula más de 3,000 likes y 140 comentarios, donde ha recibido gran apoyo, con mensajes como: "¡Vamos con todo!" y "Esto será un respiro para el corazón".

 Foto: Redes sociales
