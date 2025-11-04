Nawat Itsaragrisil rompe el silencio tras su altercado con Miss México: "tuve miedo"

Nawat Itsaragrisil reapareció públicamente tras el episodio que lo enfrentó con la representante mexicana, Fátima Bosch, durante un acto del certamen Miss Universo en Tailandia. El empresario explicó su versión y aseguró que nunca buscó un altercado con la concursante.
De acuerdo con su relato, el malentendido se originó cuando consultó a Bosch si estaba permitido grabar y publicar contenido sobre el país anfitrión. Ella respondió afirmativamente, pero el diálogo se tensó cuando la participante intentó intervenir de nuevo.
“Luego México se levantó para hablar de nuevo. Pero no entendí bien lo que dijo porque estaba muy lejos de mí. Y entonces dije: ¿Podrías por favor detenerte en este momento porque ya te pregunté y ya me diste una respuesta? Ahora estoy hablando con otras personas", explicó el organizador.
Nawat relató que en ese momento la modelo se levantó sin aparente motivo y que su reacción fue pedir apoyo al personal de seguridad, sin intención de confrontarla.
“Y ella no se detiene. Ella habla... más y más, y entonces la situación se atora un poco (...) Ella se movió sola, por eso llamé a seguridad. Llamé a seguridad, no ordené seguridad hacia ella (...) Seguridad nunca se movió hacia la delegada, ni un solo paso. Pero quería asegurarme de que si pasaba algo, me podían ayudar. Así que no me sentí cómodo y tuve miedo”, señaló.
El director del certamen reconoció que la tensión fue producto de los múltiples retos que ha enfrentado la organización.
“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con todos. Pero hablé y me disculpe con el resto de las chicas en la sala”, manifestó.
También afirmó tener un vínculo especial con México y expresó su deseo de resolver la situación directamente con Bosch.
“Fui a México dos o tres veces, me gusta su país, por eso siempre estoy tan feliz hablando de México, pero en esta situación, por favor acepten que desde el primer día hasta ahora ha sido demasiado difícil y demasiado, y cada día hay muchas críticas, muchos problemas, así que espero que a partir de ahora todo sea mucho mejor y tengo solución para nuestro personal, para nuestras chaperonas", comentó.
Finalmente, reiteró su disculpa a las concursantes y seguidores del certamen.
“Una vez más, si algo pasó hoy y no están felices, si alguna delegada no se siente cómoda, pido disculpas y también a los fans de todo el mundo, pero por favor entiendan nuestro lado también, cada situación, cada problema, problema diario, mañana y tarde, tres días seguidos, no se preocupen por nada, cuidaré bien a Miss México y mañana tendremos la oportunidad de hablar y todo debería estar bien", concluyó.
Hasta el cierre de esta edición, la embajadora de la belleza mexicana no ha respondido a estas declaraciones.