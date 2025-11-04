"Soy el diablo", "Nataaoki" y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano

La expectativa crece en torno al primer encuentro entre Natanael Cano y el público hondureño. El artista mexicano, figura indiscutible del corrido tumbado, traerá su “Tour Latinoamérica 2025” a Tegucigalpa este domingo 9 de noviembre, en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa. Aquí los detalles.