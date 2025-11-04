"Soy el diablo", "Nataaoki" y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano

La expectativa crece en torno al primer encuentro entre Natanael Cano y el público hondureño. El artista mexicano, figura indiscutible del corrido tumbado, traerá su “Tour Latinoamérica 2025” a Tegucigalpa este domingo 9 de noviembre, en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa. Aquí los detalles.
Con tan solo 24 años, Cano ha tejido una trayectoria que lo ha convertido en uno de los nombres más resonantes de la música regional mexicana contemporánea.
Su mezcla de corridos y rap ha marcado un punto de inflexión dentro del género, compartiendo escena con exponentes como Peso Pluma y Gabito Ballesteros.
En sus últimas presentaciones, el intérprete ha mantenido una línea que combina temas propios y versiones de artistas icónicos.
De acuerdo con sus recientes shows, podría abrir su espectáculo en la capital con “El F”, “Selfie” y “El de la codeína”.
Para luego recorrer un extenso repertorio que incluye “Mi nuevo yo”, “Soy el diablo”, “Compa Bladi”, “Pacas de billetes”, "Nataaoki" y “Endiamantado”.
El público podría escuchar también colaboraciones emblemáticas como “PRC” y “AMG” junto a Peso Pluma, “Lou lou” y “El boss” con Gabito Ballesteros.
Además de homenajes a figuras legendarias como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Rocío Dúrcal.
Los boletos están disponibles a través de BMTickets en tres localidades: Zona BMP a L. 5,180, Platinum a L. 3,250 y General a L. 1,400.
Cano nació en Hermosillo, Sonora, y desde los 16 años comenzó a perfilar su estilo distintivo dentro del regional mexicano.
Su propuesta fusiona los corridos tradicionales con elementos del trap y el hip hop, lo que dio origen al subgénero conocido como corrido tumbado.
Esta mezcla de rebeldía lírica y estética urbana lo catapultó rápidamente como un fenómeno entre las nuevas generaciones.