"Soy el diablo", "Nataaoki" y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano

Natanael Cano se presentará en Tegucigalpa con su “Tour Latinoamérica 2025”. Conozca el posible setlist del show, los precios y las zonas disponibles

  • 04 de noviembre de 2025 a las 15:34
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
1 de 12

La expectativa crece en torno al primer encuentro entre Natanael Cano y el público hondureño. El artista mexicano, figura indiscutible del corrido tumbado, traerá su “Tour Latinoamérica 2025” a Tegucigalpa este domingo 9 de noviembre, en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa. Aquí los detalles.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
2 de 12

Con tan solo 24 años, Cano ha tejido una trayectoria que lo ha convertido en uno de los nombres más resonantes de la música regional mexicana contemporánea.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
3 de 12

Su mezcla de corridos y rap ha marcado un punto de inflexión dentro del género, compartiendo escena con exponentes como Peso Pluma y Gabito Ballesteros.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
4 de 12

En sus últimas presentaciones, el intérprete ha mantenido una línea que combina temas propios y versiones de artistas icónicos.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
5 de 12

De acuerdo con sus recientes shows, podría abrir su espectáculo en la capital con “El F”, “Selfie” y “El de la codeína”.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
6 de 12

Para luego recorrer un extenso repertorio que incluye “Mi nuevo yo”, “Soy el diablo”, “Compa Bladi”, “Pacas de billetes”, "Nataaoki" y “Endiamantado”.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
7 de 12

El público podría escuchar también colaboraciones emblemáticas como “PRC” y “AMG” junto a Peso Pluma, “Lou lou” y “El boss” con Gabito Ballesteros.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
8 de 12

Además de homenajes a figuras legendarias como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Rocío Dúrcal.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
9 de 12

Los boletos están disponibles a través de BMTickets en tres localidades: Zona BMP a L. 5,180, Platinum a L. 3,250 y General a L. 1,400.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
10 de 12

Cano nació en Hermosillo, Sonora, y desde los 16 años comenzó a perfilar su estilo distintivo dentro del regional mexicano.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
11 de 12

Su propuesta fusiona los corridos tradicionales con elementos del trap y el hip hop, lo que dio origen al subgénero conocido como corrido tumbado.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Soy el diablo, Nataaoki y otros temas que sonarán en el concierto de Natanael Cano
12 de 12

Esta mezcla de rebeldía lírica y estética urbana lo catapultó rápidamente como un fenómeno entre las nuevas generaciones.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
