Murió integrante del equipo de Supervivientes All Stars 2025 ¿de quién se trata?

Antes de las expulsiones, imágenes de Sandra mostraron su labor discreta pero fundamental para el programa; la presentadora dedicó el episodio a su memoria

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:35
La gala del reality español "Supervivientes All Stars" 2025, comenzó con la triste noticia de la muerte de una integrante del equipo técnico. ¿De quién se trata? A continuación los detalles de la noticia que ha impactado a los fanáticos del programa.

Foto: Facebook Supervivientes
Según dieron a conocer durante el programa, la fallecida respondía en vida al nombre de Sandra, quien era parte del equipo técnico de la producción española que se realiza en las paradisiacas playas de Cayos Cochinos.

Captura de pantalla
La presentadora española, Laura Membreño, apareció visiblemente afectada mientras daba a conocer la noticia. “Ojalá pudiéramos daros las buenas tardes desde Honduras con alegría, pero hoy arrancamos el programa con el corazón encogido porque hace muy poquitos días hemos perdido a una de nuestras compañeras, a Sandra”, relató entre lágrimas.

 Foto: Facebook Supervivientes
Para rendir homenaje emitieron imágenes de Sandra, una figura no conocida ante las cámaras, pero cuyo trabajo fue fundamental para el formato del reality de supervivencia.

Captura de pantalla
Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa, a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también forma parte de este equipo”, añadió la presentadora española.

Captura de pantalla
“Sandra, siempre formarás parte del equipo de Supervivientes y de este Cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos. Un abrazo enorme de todo el equipo”, agregó Laura, intentando contener el llanto.

Foto: Facebook Supervivientes
De manera preliminar se maneja que la Sandra, habría muerto debido a un infarto, sin embargo, no dieron detalles sobre el hecho. Tampoco brindaron datos de la fallecida, aunque se especula que su familia trabajaba con ella en el reality.

Foto: Facebook Supervivientes
Los concursantes expresaron sus muertes de pesar, al igual que usuarios de redes sociales. "Que de Dios goce". "Qué pena, tan joven. El pésame para toda la familia", son algunos de los comentarios en redes al respecto.

Foto: Facebook Supervivientes
Tras el emotivo momento, la gala continuó con su desarrollo habitual, informándoles a los concursantes que había expulsión sorpresa.

Foto: Facebook Supervivientes
El concursante Noel Bayarri se convirtió en el expulsado de la noche en "Supervivientes All Stars 2".

 Foto: Facebook Supervivientes
