Muere reconocida presentadora mexicana Débora Estrella en fatal accidente aéreo

La comunicadora viajaba en una avioneta que se desplomó en la zona industrial de García, muy cerca del Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras. Esto se sabe de la muerte de Débora Estrella.
La aeronave cayó alrededor de las 18:50 horas del sábado 20 de septiembre y se incendió tras el impacto, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, bomberos, policías municipales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, los dos ocupantes murieron en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Débora Estrella, de 42 años, y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Sus cuerpos fueron recuperados horas después, una vez que los rescatistas lograron controlar el fuego y asegurar la zona para evitar riesgos de explosión.
El accidente causó conmoción en la comunidad regiomontana, no solo por la trayectoria de la presentadora, sino también por las circunstancias que rodearon su muerte.
Minutos antes del vuelo, Débora había compartido en su cuenta de Instagram una publicación en la que anunciaba su viaje en la avioneta, lo que se convirtió en su último mensaje público.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas en tierra ni daños mayores a las instalaciones cercanas, aunque trabajadores del área industrial relataron haber escuchado un fuerte estruendo.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del desplome.
Además, la Dirección General de Aeronáutica Civil también participa en las indagaciones, pues no se descarta una falla mecánica o un error humano como posibles factores.
Débora Estrella era una figura muy querida en Monterrey. Formaba parte de Telediario Matutino y los fines de semana colaboraba con Milenio Televisión en la Ciudad de México. En redes sociales se describía como apasionada por la comunicación, los viajes y la aviación, algo que resaltaba en varias de sus publicaciones.