Muere reconocida presentadora mexicana Débora Estrella en fatal accidente aéreo

La aeronave cayó alrededor de las 18:50 horas del sábado 20 de septiembre y se incendió tras el impacto, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, bomberos, policías municipales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, los dos ocupantes murieron en el lugar.