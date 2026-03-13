¿Murió César Évora? Lo que se sabe sobre el rumor que circula en redes sociales

Desde el 11 de marzo circulan en redes sociales publicaciones que afirman falsamente el fallecimiento de César Évora, actor cubano radicado en México y figura habitual de las telenovelas latinoamericanas.
El rumor, que se propagó a través de imágenes manipuladas y mensajes de dudosa procedencia, no tiene ningún fundamento verificable.
El detonante fue una fotografía que mostraba al actor en lo que aparentaba ser una camilla hospitalaria, acompañada del texto "una noticia que preocupa a sus seguidores".
Poco después, una segunda publicación anunciaba su supuesto deceso. Ninguna de las dos ha sido respaldada por fuentes médicas, familiares ni por el propio Évora.
El contexto no es menor. Apenas tres días antes de que comenzaran a circular estos rumores, el actor había comparecido ante medios de comunicación para denunciar una estafa en su nombre.
Évora alertó de que personas no identificadas operan perfiles falsos en redes sociales vendiendo saludos personalizados que él supuestamente enviaría a cambio de dinero.
"Nunca he cobrado ni un centavo por mandar un saludo y tampoco lo voy a hacer por lo que me resta de vida", afirmó. Aclaró además que no gestiona ninguna cuenta oficial en redes sociales.
En cuanto a su estado de salud, el actor no ha reportado públicamente ninguna enfermedad. En declaraciones recientes señaló encontrarse bien y sin intención de retirarse de la actuación.