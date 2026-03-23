Murió Carrie Anne Fleming: estrella de Supernatural que desafió al terror

El talento de Carrie Anne no se limitó exclusivamente a las cámaras. Su pasión por la actuación la llevó frecuentemente a las tablas de los teatros en Columbia Británica. En los escenarios participó en obras de renombre como Noises Off, Romeo y Julieta, Magnolias de acero y el musical Fama, demostrando su amor por el arte en vivo.