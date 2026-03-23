Murió Carrie Anne Fleming: estrella de Supernatural que desafió al terror

La actriz canadiense, Carrie Anne Fleming, murió a sus 51 años tras luchar contra un cáncer, dejando al mundo del espectáculo y a los fanáticos del género fantástico de luto. A continuación los detalles sobre su deceso.
La intérprete, reconocida por su participación en exitosas series de la cadena CW, murió el pasado 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, aunque la noticia fue confirmada hasta ahora, gracias su colega y compañero de reparto en la serie Supernatural, Jim Beaver, quien lo confirmó a través de la revista Variety.
Beaver detalló ante el medio que la muerte de Fleming ocurrió a causa de complicaciones derivadas del cáncer de mama que padecía.
Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Fleming forjó su camino en las artes desde temprana edad. Su formación incluyó estudios en la escuela secundaria Mount Douglas en Victoria y una preparación técnica en el Kaleidoscope Theatre y la Kidco Theatre Dance Company, donde pulió las habilidades que la llevarían a la televisión internacional
Sus primeros pasos profesionales la situaron en proyectos de alto perfil, debutando con un papel recurrente en la serie Viper. Poco después, tuvo la oportunidad de participar en la comedia Happy Gilmore, compartiendo set con el actor Adam Sandler, lo que marcó el inicio de una presencia constante en la industria cinematográfica y televisiva.
Sin embargo, fue en el género del terror donde Fleming dejó una huella imborrable. En 2005, el aclamado director Dario Argento la seleccionó para protagonizar el episodio Jenifer de la serie Masters of Horror. En dicha producción, interpretó a una mujer desfigurada con tendencias caníbales, demostrando una capacidad histriónica que cautivó a la crítica especializada.
Su vínculo con los relatos de suspenso y lo paranormal se consolidó con participaciones en títulos como The Tooth Fairy y Bloodsuckers. Estos proyectos le permitieron establecerse como una figura recurrente en producciones que exploraban los límites del miedo y la fantasía, ganándose el respeto de los seguidores de estas temáticas.
Uno de sus trabajos más recordados por el gran público fue su papel en Supernatural. En este drama de culto, dio vida a Karen Singer, la esposa del emblemático personaje Bobby Singer. Su interpretación aportó una capa emocional profunda a la historia de la familia Singer, convirtiéndose en una pieza clave de la narrativa durante sus apariciones.
Más allá de los monstruos y lo sobrenatural, Fleming también exploró otros matices dramáticos. En 2015, formó parte del elenco de la película para televisión The Unauthorized Full House Story. En este proyecto, asumió el reto de interpretar a la madre de Candace Cameron Bure, la actriz que dio vida a la recordada DJ Tanner en la comedia original.
En años recientes, su rostro se volvió familiar para una nueva generación de espectadores gracias a su papel como Candy Baker en iZombie.
El talento de Carrie Anne no se limitó exclusivamente a las cámaras. Su pasión por la actuación la llevó frecuentemente a las tablas de los teatros en Columbia Británica. En los escenarios participó en obras de renombre como Noises Off, Romeo y Julieta, Magnolias de acero y el musical Fama, demostrando su amor por el arte en vivo.
A la actriz le sobrevive su hija, Madalyn Rose, conocida afectuosamente como Max. La familia pide privacidad en estos momentos de duelo.