Muere Indio Solari, el ícono del rock argentino que movilizaba multitudes

Así como la obra de Spinetta encontró una fuerte recepción en ámbitos intelectuales y la de Cerati quedó asociada a una estética urbana y cosmopolita, el 'Indio' construyó una conexión singular con amplios sectores populares que encontraron en sus recitales espacios de pertenencia e identificación colectiva. Fue de esta manera como la banda se fue convirtiendo en un fenómeno de masas transversal a cualquier clase social.