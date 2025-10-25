¿Quién es Audrey Eckert, la joven que conquistó la corona de Miss USA 2025?

Audrey Eckert irrumpió con elegancia en el escenario de Reno, Nevada, para convertirse en Miss USA 2025. Con apenas 23 años, la representante de Nebraska asume la corona con la misión de transformar su influencia en impacto social. Aquí le contamos más detalles de la nueva embajadora de la belleza estadounidense.
La nueva reina nacional se desempeña como coordinadora de redes sociales y marketing, además de ser entrenadora global de porristas.
Desde su experiencia profesional fundó el programa Digital Safety Ambassador, un programa que orienta semanalmente a más de 500 jóvenes sobre el uso responsable y seguro de las redes sociales.
Su compromiso va más allá del ámbito digital, Eckert colabora con una marca de moda impulsada por los derechos humanos, donde trabaja junto a artesanos tailandeses para utilizar la moda como un puente hacia el bien global.
Antes de alcanzar la máxima distinción nacional, la reina ya había demostrado su temple competitivo al quedar en tercer lugar en Miss Teen USA 2020, un logro que anticipaba su ascenso dentro del mundo de los certámenes de belleza.
Arraigada en los valores de su estado natal —fortaleza, refinamiento y confianza serena—, la nueva Miss USA asume su papel con la convicción de promover tres causas centrales.
Estas son: la seguridad digital, la salud mental y el liderazgo con propósito.
Su mensaje busca demostrar que el verdadero poder no radica en la influencia, sino en la capacidad de convertirla en impacto positivo.
Audrey Eckert representará a Estados Unidos en la edición número 74 de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre de 2025.
Su participación marca el inicio de una etapa donde la inteligencia emocional, la ética digital y la empatía se entrelazan con la belleza y el liderazgo moderno.