De Miss Universo a Florinda Meza: Las 10 grandes polémicas del espectáculo este 2025

El 2025 reafirmó que el entretenimiento ya no se limita a alfombras rojas y escenarios. Aquí un recuento de los temas más comentados durante el año.
La edición de Miss Universo volvió a quedar en el centro de la controversia tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch. Lo que debía ser un cierre de glamour derivó rápidamente en cuestionamientos sobre transparencia, favoritismos y manejo interno del certamen.
El estreno de la serie “Sin querer queriendo”, centrada en la figura de Roberto Gómez Bolaños, desató una ola de reacciones que tuvieron a Florinda Meza como blanco directo de críticas y burlas.
En el ámbito musical, el nombre de Sean “Diddy” Combs se convirtió en sinónimo de escándalo tras la acumulación de acusaciones graves, procesos legales y revelaciones públicas que terminaron en una cuestionada condena de apenas 50 meses de prisión.
El triángulo mediático entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu continuó alimentando titulares y debates sobre “funa” digital. Las comparaciones constantes, sobre todo entre ambas cantantes femeninas, no cesan.
El pasado volvió a alcanzar a Lupillo Rivera y a Belinda en 2025. El pleito resurgió cuando Lupillo hizo revelaciones sobre su pasada relación amorosa con la cantante en su libro “Tragos amargos”. Esto desató inconformidad por Belinda, y casi al momento surgieron demandas entre ambos.
Daddy Yankee enfrentó uno de los capítulos más delicados de su vida personal cuando su separación de Mireddys González derivó en una millonaria batalla legal y mediática que sigue su curso en los tribunales y en los medios de comunicación.
Casi para despedir el año Nicki Minaj emitió comentarios que fueron tildados de ofensivos hacia la comunidad trans, lo que desató el descontento de miles de sus seguidores y audiencias digitales.
La disputa entre la actriz Blake Lively y el actor y director Justin Baldoni atrajo la atención del público al evidenciar dinámicas de poder, desacuerdos creativos y límites laborales en Hollywood.
Y cómo olvidar que mensajes racistas y xenófobos publicados tiempo atrás por Karla Sofía Gascón resurgieron previo a los Oscar, afectando su posible reconocimiento como actriz en medio del fenómeno de "Emilia Pérez".