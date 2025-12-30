  1. Inicio
De Miss Universo a Florinda Meza: Las 10 grandes polémicas del espectáculo este 2025

Desde certámenes de belleza cuestionados hasta batallas legales y "funas" masivas digitales, los escándalos redefinieron carreras y reputaciones este 2025

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:42
1 de 10

El 2025 reafirmó que el entretenimiento ya no se limita a alfombras rojas y escenarios. Aquí un recuento de los temas más comentados durante el año.

 Fotos: Instagram.
2 de 10

La edición de Miss Universo volvió a quedar en el centro de la controversia tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch. Lo que debía ser un cierre de glamour derivó rápidamente en cuestionamientos sobre transparencia, favoritismos y manejo interno del certamen.

 Foto: Instagram.
3 de 10

El estreno de la serie “Sin querer queriendo”, centrada en la figura de Roberto Gómez Bolaños, desató una ola de reacciones que tuvieron a Florinda Meza como blanco directo de críticas y burlas.

 Foto: redes sociales.
4 de 10

En el ámbito musical, el nombre de Sean “Diddy” Combs se convirtió en sinónimo de escándalo tras la acumulación de acusaciones graves, procesos legales y revelaciones públicas que terminaron en una cuestionada condena de apenas 50 meses de prisión.

 Foto: Shutterstock.
5 de 10

El triángulo mediático entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu continuó alimentando titulares y debates sobre “funa” digital. Las comparaciones constantes, sobre todo entre ambas cantantes femeninas, no cesan.

 Fotos: Instagram.
6 de 10

El pasado volvió a alcanzar a Lupillo Rivera y a Belinda en 2025. El pleito resurgió cuando Lupillo hizo revelaciones sobre su pasada relación amorosa con la cantante en su libro “Tragos amargos”. Esto desató inconformidad por Belinda, y casi al momento surgieron demandas entre ambos.

 Fotos: Instagram.
7 de 10

Daddy Yankee enfrentó uno de los capítulos más delicados de su vida personal cuando su separación de Mireddys González derivó en una millonaria batalla legal y mediática que sigue su curso en los tribunales y en los medios de comunicación.

 Foto: redes sociales.
8 de 10

Casi para despedir el año Nicki Minaj emitió comentarios que fueron tildados de ofensivos hacia la comunidad trans, lo que desató el descontento de miles de sus seguidores y audiencias digitales.

 Foto: Shutterstock.
9 de 10

La disputa entre la actriz Blake Lively y el actor y director Justin Baldoni atrajo la atención del público al evidenciar dinámicas de poder, desacuerdos creativos y límites laborales en Hollywood.

 Foto: redes sociales.
10 de 10

Y cómo olvidar que mensajes racistas y xenófobos publicados tiempo atrás por Karla Sofía Gascón resurgieron previo a los Oscar, afectando su posible reconocimiento como actriz en medio del fenómeno de "Emilia Pérez".

 Foto: Shutterstock.
