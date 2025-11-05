Miss Universo condiciona a Nawat Itsaragrisil tras llamar “tonta” a Miss México, Fátima Bosch

Tras el insulto que recibió la representante de México, Fátima Bosch, por parte del director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo (MUO) como productor de la edición 2025, se han vivido momentos de tensión, pese a que él se disculpó. Sin embargo, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, ya dio a conocer su postura.