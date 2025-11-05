Miss Universo condiciona a Nawat Itsaragrisil tras llamar “tonta” a Miss México, Fátima Bosch

Tras el insulto que recibió la representante de México, Fátima Bosch, por parte del director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo (MUO) como productor de la edición 2025, se han vivido momentos de tensión, pese a que él se disculpó. Sin embargo, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, ya dio a conocer su postura.
El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, anunció que la participación del director Nawat Itsaragrisil quedará restringida en el certamen internacional, luego de que este llamara “tonta” a la representante de México.
“Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión”, expresó Raúl Rocha.
Rocha aseguró que no permitirá que los valores del respeto y la dignidad hacia la mujer sean vulnerados. “Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un anfitrión”, señaló.
El presidente enfatizó que la obligación de Nawat como anfitrión era servir y apoyar a las delegadas: “Es responsable de garantizar que vivan una experiencia única, con amabilidad y cordialidad, y que se lleven el mejor recuerdo de sus vidas”.
“Quiero dejar clara mi gran indignación y repudio hacia Nawat por la agresión pública en contra de Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de cometer el abuso de llamar a seguridad para intimidarla”, recriminó Rocha.
“Basta, Nawat. A toda mujer del mundo se le debe respetar”, afirmó el presidente de Miss Universo, enfatizando que no permitirá que ninguna sea atacada ni humillada.
Raúl Rocha también informó que dio la instrucción de posponer el evento de colocación de bandas, donde se originó el lamentable incidente, “en su deseo de protagonismo, Nawat generó”, lamentó.
Seguidamente, confirmó: “He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe, y esta será muy limitada o incluso nula”.
Asimismo, agregó: “He instruido a Mario Bucaro para que emita un comunicado en nombre de Miss Universe, donde se detallen todas las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo como consecuencia de los actos cometidos por Nawat”.
Finalmente, informó que ha enviado una delegación de ejecutivos para viajar de inmediato a Tailandia y tomar el control del certamen que estaba bajo la dirección, “lamentablemente, de Nawat Itsaragrisil”.
Nawat pidió disculpas tras el conflicto, frente a delegadas, periodistas y miembros de comité organizador. Entre pausas y su voz quebrantada aseguró que estaba arrepentido.