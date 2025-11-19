Deslumbrante preliminar del Miss Universo 2025: así brillaron las concursantes en traje de baño

Cada participante mostró su mejor versión en la pasarela, destacando su porte, trajes espectaculares y sonrisas cautivadoras. Sus movimientos seguros hicieron conexión con el público, reflejando la preparación y dedicación de las aspirantes.
Los trajes de baño fueron uno de los momentos más esperados del certamen, donde cada candidata buscó resaltar su figura, confianza y personalidad.
Los colores vibrantes y los diseños innovadores llamaron la atención de los jueces y del público.
La representante de Honduras, Alejandra Fuentes, destacó desde su entrada con un traje de baño rojo que combinaba perfectamente con su estilo y elegancia.
Cada movimiento de las concursantes fue cuidadosamente coordinado, mostrando no solo su físico, sino también la disciplina y el entrenamiento.
La conexión con el público fueron elementos clave durante la preliminar.
Las candidatas jugaron con miradas coquetas, gestos naturales y la energía suficiente para transmitir su confianza y carisma.
La audiencia en redes sociales no tardó en expresar su admiración por las participantes más destacadas.
La iluminación y la música del evento jugaron un papel importante, realzando los colores y movimientos de los trajes de baño.
Además del físico, los jueces evaluarán la postura, seguridad y elegancia de cada candidata.
La preliminar sirvió como una primera impresión del nivel competitivo que se verá en la final del Miss Universo 2025.