Deslumbrante preliminar del Miss Universo 2025: así brillaron las concursantes en traje de baño

La preliminar del Miss Universo 2025 dejó ver la elegancia y el carisma de cada una de las concursantes, con sus trajes de baño espectaculares y sonrisas cautivadoras

  • 19 de noviembre de 2025 a las 07:25
1 de 12

Cada participante mostró su mejor versión en la pasarela, destacando su porte, trajes espectaculares y sonrisas cautivadoras. Sus movimientos seguros hicieron conexión con el público, reflejando la preparación y dedicación de las aspirantes.

Foto: Miss Universo
2 de 12

Cada participante mostró su mejor versión en la pasarela, destacando su porte, trajes espectaculares y sonrisas cautivadoras.

 Foto: Miss Universo
3 de 12

Los trajes de baño fueron uno de los momentos más esperados del certamen, donde cada candidata buscó resaltar su figura, confianza y personalidad.

 Foto: Miss Universo
4 de 12

Los colores vibrantes y los diseños innovadores llamaron la atención de los jueces y del público.

 Foto: Miss Universo
5 de 12

La representante de Honduras, Alejandra Fuentes, destacó desde su entrada con un traje de baño rojo que combinaba perfectamente con su estilo y elegancia.

 Foto: Miss Universo
6 de 12

Cada movimiento de las concursantes fue cuidadosamente coordinado, mostrando no solo su físico, sino también la disciplina y el entrenamiento.

 Foto: Miss Universo
7 de 12

La conexión con el público fueron elementos clave durante la preliminar.

 Foto: Miss Universo
8 de 12

Las candidatas jugaron con miradas coquetas, gestos naturales y la energía suficiente para transmitir su confianza y carisma.

 Foto: Miss Universo
9 de 12

La audiencia en redes sociales no tardó en expresar su admiración por las participantes más destacadas.

 Foto: Miss Universo
10 de 12

La iluminación y la música del evento jugaron un papel importante, realzando los colores y movimientos de los trajes de baño.

 Foto: Miss Universo
11 de 12

Además del físico, los jueces evaluarán la postura, seguridad y elegancia de cada candidata.

 Foto: Miss Universo
12 de 12

La preliminar sirvió como una primera impresión del nivel competitivo que se verá en la final del Miss Universo 2025.

 Foto: Miss Universo
