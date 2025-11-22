  1. Inicio
Miss Jamaica: Su estado empeora tras caída en Miss Universo 2025

Miss Jamaica no evoluciona favorablemente tras su aparatosa caída en Miss Universo, según ha confirmado su hermana desde el hospital tailandés donde permanece en la UCI

  • 22 de noviembre de 2025 a las 15:28
La representante de Jamaica en el certamen de belleza sufrió un aparatado percance durante la competición preliminar en Tailandia el pasado 19 de noviembre

 Foto: Instagram
La doctora Gabriela Henry, de 28 años, continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Paolo Rangsit de Tailandia tras el accidente sufrido durante la ronda preliminar de trajes de noche de Miss Universo.

Foto: Instagram
El incidente ocurrió cuando la candidata jamaicana, ataviada con un vestido naranja y tacones, perdió el equilibrio y cayó del escenario.

 Foto: Instagram
Según el comunicado emitido este viernes por la organización de Miss Universe Jamaica, la hermana de la afectada, la doctora Phylicia Henry-Samuels, se encuentra junto a ella y su madre, Maureen Henry, en el centro hospitalario tailandés.

Foto: Instagram
El parte médico indica que "Gabby no evoluciona tan favorablemente como se esperaba, aunque el hospital continúa administrándole el tratamiento correspondiente".

 Foto: Instagram
El equipo médico ha determinado que Henry deberá permanecer en la UCI durante un mínimo de siete días, período durante el cual los especialistas mantendrán una vigilancia estrecha de su evolución clínica.

 Foto: Instagram
La organización jamaicana ha solicitado a la población "mantener a Gabriela en sus oraciones" durante estos momentos y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se una en muestras de apoyo.

Foto: Instagram
Asimismo, ha pedido expresamente que se evite difundir información no contrastada o comentarios que puedan causar mayor aflicción a la familia.

 Foto: Instagram
"Nuestra prioridad es la recuperación de Gabriela y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos compasión, sensibilidad y respeto a la privacidad mientras la familia atraviesa esta situación", señala el comunicado oficial.

 Foto: Instagram
Tras el percance del martes, la organización informó de que la participante había sido trasladada de urgencia al centro hospitalario, donde los facultativos descartaron inicialmente lesiones de gravedad, si bien ordenaron pruebas complementarias para valorar su estado de forma exhaustiva.

 Foto: Instagram
Raúl Rocha, propietario del certamen Miss Universo, visitó a Henry en el hospital y comunicó a través de las redes sociales que no presentaba fracturas óseas y se encontraba bajo supervisión médica adecuada.

 Foto: Instagram
La ausencia de Henry en la gala final del pasado jueves confirmó la imposibilidad de continuar su participación en el certamen, que celebraba su 74ª edición en Bangkok.

 Foto: Instagram
